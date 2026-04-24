Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler από τους X-Men μετά από 20 χρόνια: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έκανα ξανά
Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler από τους X-Men μετά από 20 χρόνια: Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το έκανα ξανά
Πραγματικά απόλαυσα το να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα, δήλωσε ο 61χρονος ηθοποιός που θα εμφανιστεί στην ταινία «Avengers: Doomsday»
Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει στον ρόλο του Nightcrawler από τους X-Men μετά από δύο δεκαετίες. Ο ηθοποιός τον είχε υποδυθεί για πρώτη φορά το 2003 στην ταινία «X2: X-Men United» και θα τον ενσαρκώσει και πάλι στο φιλμ «Avengers:Doomsday». Όπως είπε, δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε ποτέ αυτό, επισημαίνοντας ότι ήταν μία υπέροχη εμπειρία.
Μιλώντας στο PEOPLE στο TIME100 Gala στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο Κάμινγκ δήλωσε ότι βλέπει την επιστροφή του στον συγκεκριμένο ως ένα μόνο συστατικό σε «σούπα υπερηρώων». «Υπάρχουν χιλιάδες από αυτούς. Δεν δούλεψα με... όλοι το κάναμε κάπως, καλά, εγώ έκανα τα δικά μου κομμάτια αρκετά μόνος μου. Υπήρχαν μερικοί με τους οποίους συνεργάστηκα, αλλά ήταν πραγματικά υπέροχο το να επιστρέφω, τόσα χρόνια μετά, σε κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα ξαναέκανα και να σκεφτώ τελικά: “Ω, πραγματικά απόλαυσα το να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα”», πρόσθεσε.
Ο Άλαν Κάμινγκ τόνισε ότι «Ήταν πραγματικά ωραίο. Και οι άνθρωποι που το έφτιαξαν, τα αδέλφια, είναι πραγματικά υπέροχοι και πολύ προσεκτικοί στο να διασφαλίζουν ότι όλοι στο πλατό αισθάνονται ότι τους εκτιμούν. Τι περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς;».
Μιλώντας στο PEOPLE, στο συνέδριο Televerse 2025 στο Λος Άντζελες, τον περασμένο Αύγουστο, ο Κάμινγκ είχε σχολιάσει ότι τα γυρίσματα «ήταν καταπληκτικά». «Ήταν πραγματικά... με έναν κάπως γλυκό, συναισθηματικό τρόπο, πολύ θεραπευτικό και πολύ ωραίο να επιστρέφω σε κάτι που ήταν μια απαίσια εμπειρία όταν το έκανα την πρώτη φορά», είχε σημειώσει τότε. «Μια σπουδαία ταινία, σπουδαία ταινία. Αγαπώ την ταινία».
Ο ηθοποιός είχε προσθέσει στην ίδια συζήτηση ότι ήταν «δυστυχισμένος» όταν γύριζε το X- Men 2, μια εμπειρία που, όπως εξήγησε, ήταν «απαίσια για διάφορους λόγους για τους οποίους έχω μιλήσει εκτενώς». Τελικά, ο Κάμινγκ εξήγησε ότι χαίρεται που μπόρεσε να επανέλθει στον ρόλο τόσα χρόνια αργότερα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.
«Ήταν πραγματικά υπέροχο να επιστρέψω. Και ειδικά τώρα που είμαι 60 ετών. Δεν πίστευα ότι θα έκανα κασκαντερικά, παίζοντας έναν υπερήρωα στα 60 μου. Οπότε αυτό ήταν υπέροχο. Και όλοι ήταν πραγματικά πολύ ευγενικοί. Και το ολοκλήρωσα πολύ γρήγορα, επειδή δεν μπορούσα να πάω, λόγω του The Traitors, όταν γυρίζονταν οι περισσότερες σκηνές μου», είχε σημειώσει.
Μιλώντας στο PEOPLE στο TIME100 Gala στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο Κάμινγκ δήλωσε ότι βλέπει την επιστροφή του στον συγκεκριμένο ως ένα μόνο συστατικό σε «σούπα υπερηρώων». «Υπάρχουν χιλιάδες από αυτούς. Δεν δούλεψα με... όλοι το κάναμε κάπως, καλά, εγώ έκανα τα δικά μου κομμάτια αρκετά μόνος μου. Υπήρχαν μερικοί με τους οποίους συνεργάστηκα, αλλά ήταν πραγματικά υπέροχο το να επιστρέφω, τόσα χρόνια μετά, σε κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα ξαναέκανα και να σκεφτώ τελικά: “Ω, πραγματικά απόλαυσα το να παίζω αυτόν τον χαρακτήρα”», πρόσθεσε.
Ο Άλαν Κάμινγκ τόνισε ότι «Ήταν πραγματικά ωραίο. Και οι άνθρωποι που το έφτιαξαν, τα αδέλφια, είναι πραγματικά υπέροχοι και πολύ προσεκτικοί στο να διασφαλίζουν ότι όλοι στο πλατό αισθάνονται ότι τους εκτιμούν. Τι περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς;».
Ο ηθοποιός είχε προσθέσει στην ίδια συζήτηση ότι ήταν «δυστυχισμένος» όταν γύριζε το X- Men 2, μια εμπειρία που, όπως εξήγησε, ήταν «απαίσια για διάφορους λόγους για τους οποίους έχω μιλήσει εκτενώς». Τελικά, ο Κάμινγκ εξήγησε ότι χαίρεται που μπόρεσε να επανέλθει στον ρόλο τόσα χρόνια αργότερα, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.
«Ήταν πραγματικά υπέροχο να επιστρέψω. Και ειδικά τώρα που είμαι 60 ετών. Δεν πίστευα ότι θα έκανα κασκαντερικά, παίζοντας έναν υπερήρωα στα 60 μου. Οπότε αυτό ήταν υπέροχο. Και όλοι ήταν πραγματικά πολύ ευγενικοί. Και το ολοκλήρωσα πολύ γρήγορα, επειδή δεν μπορούσα να πάω, λόγω του The Traitors, όταν γυρίζονταν οι περισσότερες σκηνές μου», είχε σημειώσει.
