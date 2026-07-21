Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ εμφανίζεται ως Doctor Doom στο τρέιλερ του «Avengers: Doomsday»
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Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ Doctor Doom Avengers: Doomsday

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ εμφανίζεται ως Doctor Doom στο τρέιλερ του «Avengers: Doomsday»

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί συνέχεια του «Avengers: Endgame» του 2019

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ εμφανίζεται ως Doctor Doom στο τρέιλερ του «Avengers: Doomsday»
Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Avengers: Doomsday», αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ στον ρόλο του Doctor Doom.

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή αποτελεί συνέχεια του «Avengers: Endgame» του 2019 και θα είναι η 39η ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel (MCU).

Στο φιλμ συγκεντρώνεται ένα μεγάλο καστ ηρώων, καθώς οι Avengers, οι X-Men, οι Fantastic Four, οι Wakandans και οι New Avengers ενώνονται από διαφορετικά σύμπαντα με στόχο να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom.

Δείτε το τρέιλερ του «Avengers: Doomsday»

Avengers: Doomsday | Official Trailer | In Theaters December 18

Στο τρέιλερ εμφανίζεται και ο Thor, τον οποίο ενσαρκώνει ο Κρις Χέμσγουορθ, προειδοποιώντας τους υπόλοιπους χαρακτήρες για την απειλή που έχουν μπροστά τους. Στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Έχω πολεμήσει με πολλούς πολεμιστές στην εποχή μου. Ήταν πολύ πιο δυνατοί από όλους μας μαζί, και πέθαναν. Πέθαναν αντιμετωπίζοντας εχθρούς και απειλές που με τρόμαζαν πολύ λιγότερο από αυτή».

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ είχε υποδυθεί τον Iron Man σε 10 προηγούμενες ταινίες του MCU, ωστόσο αυτή τη φορά επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με έναν διαφορετικό ρόλο. Μιλώντας σε θαυμαστές στο Comic Con, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο franchise, λέγοντας: «Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ξανασυναντούσα αυτή την καταπληκτική ομάδα, πόσο μάλλον ως νέος χαρακτήρας».

Τη σκηνοθεσία του «Avengers: Doomsday» υπογράφουν οι Τζο Ρούσο και Άντονι Ρούσο, ενώ η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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