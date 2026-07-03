Παντρεύτηκε ο γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι: Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον, δήλωσε η ηθοποιός
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Πάμελα Άντερσον Τόμι Λι Γιος

Παντρεύτηκε ο γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι: Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον, δήλωσε η ηθοποιός

Ο Ντίλαν Τζάγκερ Λι και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν σε μια τελετή στο Σεν Τροπέ

Παντρεύτηκε ο γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι: Είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον, δήλωσε η ηθοποιός
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Τη σχέση τους επισημοποίησαν ο γιος της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι και η αγαπημένη του.

Ο Ντίλαν Τζάγκερ Λι και η Πόλα Μπρους παντρεύτηκαν σε μια τελετή στο Σεν Τροπέ, σύμφωνα με τη Vogue. Ο γάμος τους έγινε σχεδόν δύο χρόνια ακριβώς μετά την ημέρα που το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στην παραθαλάσσια πόλη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική βίλα στο Les Parcs και παρόντες ήταν οι γονείς του Ντίλαν, καθώς και ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μπράντον.

«Η τελετή ήταν ήρεμη και συγκινητική», δήλωσε ο 28χρονος μουσικός στο Entertainment Weekly. «Το να βλέπω την όμορφη σύζυγό μου να περπατά προς το ιερό και να λέω τους όρκους μου στη μέση του πιο όμορφου κήπου με αγριολούλουδα ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», εξομολογήθηκε.

«Νιώσαμε απόλυτη ευτυχία», είπε ο Ντίλαν. «Το να κοιτάζω γύρω μου και να βλέπω όλους όσους αγαπάμε συγκεντρωμένους σε ένα μέρος ήταν συγκλονιστικό, με την καλύτερη έννοια. Υπήρχε τόση χαρά και αγάπη στην ατμόσφαιρα».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι: «Το γεγονός ότι ήμασταν από τους πρώτους ανάμεσα σε πολλούς φίλους μας που παντρεύτηκαν έκανε την ημέρα να μοιάζει ακόμη πιο σημαντική και πραγματικά προσπαθήσαμε να ζήσουμε κάθε δευτερόλεπτο μαζί».

Η Άντερσον περιέγραψε τον γιο της ως μια «όμορφη ψυχή» και ως «σταθερό σημείο στη ζωή όλων μας», μιλώντας στη Vogue. «Εκείνος και η Πόλα είναι αναμφισβήτητα φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Είναι ένα υπέροχο καλλιτεχνικό ζευγάρι και είμαστε ευλογημένοι που ενώνουμε τις οικογένειές μας», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός δήλωσε πανευτυχής για τον γιο της και «τόσο ενθουσιασμένη που τον στέλνει τώρα στον άγριο κόσμο». «Είναι μια συναισθηματική στιγμή. Τα δάκρυα με αιφνιδιάζουν κάποιες φορές — δάκρυα χαράς. Αλλά όπως λέει ο Χαλίλ Γκιμπράν, “ως γονείς, είμαστε το τόξο από το οποίο εκτοξεύεται η ζωή”», μοιράστηκε.
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