Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
«Μοντέρνα Κλεοπάτρα» χαρακτήρισαν την 31χρονη στα σχόλια
Με διαφορετική εμφάνιση παρουσιάστηκε η Μπιάνκα Σενσόρι σε φωτογράφισή της, έχοντας ξανθά μαλλιά και αφέλειες, ενώ παράλληλα φορούσε χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα.
Η 31χρονη αρχιτέκτονας δημοσίευσε τα στιγμιότυπα την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χωρίς να συνοδεύσει καμία από τις αναρτήσεις της με λεζάντα.
Η Μπιάνκα Σενσόρι πόζαρε χωρίς να κοιτά την κάμερα, με απαλό μακιγιάζ στο πρόσωπό της, δίνοντας έμφαση στα μάτια της με μαύρο eyeliner.
Δείτε τις φωτογραφίες
Οι followers της Σενσόρι την αποθέωσαν στα σχόλια, χαρακτηρίζοντάς τη «μοντέρνα Κλεοπάτρα», ενώ υπήρξαν ακόμη και σχόλια που τη σύγκριναν με την Κιμ Καρντάσιαν, υποστηρίζοντας πως είναι «καλύτερη».
Η 31χρονη αρχιτέκτονας δημοσίευσε τα στιγμιότυπα την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χωρίς να συνοδεύσει καμία από τις αναρτήσεις της με λεζάντα.
Η Μπιάνκα Σενσόρι πόζαρε χωρίς να κοιτά την κάμερα, με απαλό μακιγιάζ στο πρόσωπό της, δίνοντας έμφαση στα μάτια της με μαύρο eyeliner.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι followers της Σενσόρι την αποθέωσαν στα σχόλια, χαρακτηρίζοντάς τη «μοντέρνα Κλεοπάτρα», ενώ υπήρξαν ακόμη και σχόλια που τη σύγκριναν με την Κιμ Καρντάσιαν, υποστηρίζοντας πως είναι «καλύτερη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα