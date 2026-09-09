Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
GALA
Μπιάνκα Σενσόρι Εσώρουχα

Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα

«Μοντέρνα Κλεοπάτρα» χαρακτήρισαν την 31χρονη στα σχόλια

Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με διαφορετική εμφάνιση παρουσιάστηκε η Μπιάνκα Σενσόρι σε φωτογράφισή της, έχοντας ξανθά μαλλιά και αφέλειες, ενώ παράλληλα φορούσε χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας δημοσίευσε τα στιγμιότυπα την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, χωρίς να συνοδεύσει καμία από τις αναρτήσεις της με λεζάντα.

Η Μπιάνκα Σενσόρι πόζαρε χωρίς να κοιτά την κάμερα, με απαλό μακιγιάζ στο πρόσωπό της, δίνοντας έμφαση στα μάτια της με μαύρο eyeliner.

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Οι followers της Σενσόρι την αποθέωσαν στα σχόλια, χαρακτηρίζοντάς τη «μοντέρνα Κλεοπάτρα», ενώ υπήρξαν ακόμη και σχόλια που τη σύγκριναν με την Κιμ Καρντάσιαν, υποστηρίζοντας πως είναι «καλύτερη».

Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
Η Μπιάνκα Σενσόρι φωτογραφήθηκε με ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας χρυσό μεταλλικό εσώρουχο και φούστα
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

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