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Ισόβια σε 34χρονο που σχεδίαζε επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο
Ισόβια σε 34χρονο που σχεδίαζε επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο
Ο Αμπντουλάχ Αλμπαντρί σχεδίαζε να επιτεθεί με μαχαίρι - Συνελήφθη ενώ σκαρφάλωνε τον φράχτη της πρεσβείας στο Κένσινγκτον
Ένας 34χρονος από το Κουβέιτ, που είχε επιχειρήσει να εισβάλει στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Λονδίνο το 2025 και σχεδίαζε να πραγματοποιήσει εκεί μια επίθεση με μαχαίρι, καταδικάστηκε σήμερα σε ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο έκτισης τα 20 έτη.
Ο Αμπντουλάχ Αλμπαντρί, άστεγος, κρίθηκε ένοχος τον Μάιο από το ποινικό δικαστήριο του Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας» και κατοχή αιχμηρών όπλων.
Είχε συλληφθεί από την αστυνομία τον Απρίλιο του 2025, ενώ σκαρφάλωνε στον ύψους 2,40 μέτρων φράχτη που περιβάλλει την ισραηλινή πρεσβεία στην περιοχή του Κένσινγκτον, στο δυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας. Ήταν οπλισμένος με δύο μαχαίρια και φορούσε γυαλιά ηλίου και κεφίγια.
Είχε δηλώσει στην αστυνομία πως ήθελε να «στείλει ένα μήνυμα, να σταματήσουν οι δολοφονίες παιδιών, να τερματιστεί ο πόλεμος», αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Γάζα, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Σε εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες σώματος των αστυνομικών και προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, διακρίνεται ο Αμπντουλάχ Αλμπαντρί να λέει στις δυνάμεις επιβολής του νόμου: «Θέλω να διαπράξω ένα έγκλημα εκεί μέσα, γιατί με εμποδίζετε;».
Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα υποτιθέμενο «σημείωμα μάρτυρα», κατά τη διάρκεια των ερευνών.
Ο άνδρας, του οποίου το αίτημα χορήγησης ασύλου είχε απορριφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε εισέλθει πρώτη φορά στη χώρα τον Αύγουστο του 2021 διασχίζοντας τη Μάγχη παράνομα, με ένα αυτοσχέδιο σκάφος. Είχε φύγει από τη χώρα προτού επιστρέψει για δεύτερη φορά, τον Απρίλιο του 2025, και πάλι με ένα μικρό σκάφος.
O ίδιος δεν αντέδρασε κατά την ανακοίνωση της ποινής.
Ο Αμπντουλάχ Αλμπαντρί, άστεγος, κρίθηκε ένοχος τον Μάιο από το ποινικό δικαστήριο του Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας» και κατοχή αιχμηρών όπλων.
Είχε συλληφθεί από την αστυνομία τον Απρίλιο του 2025, ενώ σκαρφάλωνε στον ύψους 2,40 μέτρων φράχτη που περιβάλλει την ισραηλινή πρεσβεία στην περιοχή του Κένσινγκτον, στο δυτικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας. Ήταν οπλισμένος με δύο μαχαίρια και φορούσε γυαλιά ηλίου και κεφίγια.
Είχε δηλώσει στην αστυνομία πως ήθελε να «στείλει ένα μήνυμα, να σταματήσουν οι δολοφονίες παιδιών, να τερματιστεί ο πόλεμος», αναφερόμενος στη σύγκρουση στη Γάζα, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Σε εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες σώματος των αστυνομικών και προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης, διακρίνεται ο Αμπντουλάχ Αλμπαντρί να λέει στις δυνάμεις επιβολής του νόμου: «Θέλω να διαπράξω ένα έγκλημα εκεί μέσα, γιατί με εμποδίζετε;».
Η αστυνομία βρήκε επίσης ένα υποτιθέμενο «σημείωμα μάρτυρα», κατά τη διάρκεια των ερευνών.
Ο άνδρας, του οποίου το αίτημα χορήγησης ασύλου είχε απορριφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε εισέλθει πρώτη φορά στη χώρα τον Αύγουστο του 2021 διασχίζοντας τη Μάγχη παράνομα, με ένα αυτοσχέδιο σκάφος. Είχε φύγει από τη χώρα προτού επιστρέψει για δεύτερη φορά, τον Απρίλιο του 2025, και πάλι με ένα μικρό σκάφος.
O ίδιος δεν αντέδρασε κατά την ανακοίνωση της ποινής.
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