Η Ciara σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, εντυπωσίασε στο Παρίσι με διάφανη δαντελένια δημιουργία
Η Ciara σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, εντυπωσίασε στο Παρίσι με διάφανη δαντελένια δημιουργία
Η τραγουδίστρια ολόκληρωσε το αποκαλυπτικό σύνολό της με ένα μαύρο παλτό
Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη εμφανίστηκε η Ciara στο Παρίσι, επιλέγοντας με διάφανη δαντελένια δημιουργία.
Η τραγουδίστρια που περιμένει το πέμπτο της παιδί, βρέθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε ιταλικό εστιατόριο, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.
Για την έξοδό της έβαλε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα από δαντέλα με εσώρουχα που διακρίνονταν κάτω από τη δημιουργία και παλτό σε ίδιο χρώμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το Σάββατο, η Ciara περπάτησε στην πασαρέλα του σόου του Junya Watanabe, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.
Η τραγουδίστρια που περιμένει το πέμπτο της παιδί, βρέθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου σε ιταλικό εστιατόριο, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.
Για την έξοδό της έβαλε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα από δαντέλα με εσώρουχα που διακρίνονταν κάτω από τη δημιουργία και παλτό σε ίδιο χρώμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@gala.fr
#ciara #babybump #pfw #bof500 #tiktokfashion♬ into you fajar asia remix - Fajar Asia Music
@mohtohsoh_
I love the baby bump ! @Ciara shot and edited by me ! #ciara #bof500 #parisfashionweek♬ original sound - alex
Το Σάββατο, η Ciara περπάτησε στην πασαρέλα του σόου του Junya Watanabe, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο σύζυγός της, Ράσελ Γουίλσον ανακοίνωσαν τον Σεπτέμβριο ότι περιμένουν το πέμπτο παιδί τους.
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
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