Πολ Ραντ μιλά για την απαγόρευση των κινητών στο σετ: Είναι εφιάλτης, είμαι εθισμένος όπως όλοι

Στη συνέχεια, ο Πολ Ραντ στάθηκε στην απόφαση του Τομ Μακάρθι να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στο σετ, κάτι που, όπως σημείωσε, συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ των μελών της ομάδας και να αποκτήσει η παραγωγή την αίσθηση θεατρικής πρόβας. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο τα κινητά έχουν επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τόνισε: «

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Το φιλμ τοποθετείται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο της Φλόριντα το 1980 και επικεντρώνεται στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ με αντικείμενο την κλιματική κρίση. Ο Ραντ υποδύεται τον συντονιστή μιας ομάδας 20 ειδικών, οι οποίοι συγκεντρώνονται για ένα Σαββατοκύριακο σε μια αίθουσα συνεδριάσεων, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κοινή δήλωση προς το Κογκρέσο σχετικά με τις επιπτώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο κλίμα.

Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που θυμίζει τους «12 Ενόρκους», με τους συμμετέχοντες να έρχονται σε αντιπαράθεση, να διαπραγματεύονται και να προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος. Στο πλευρό του Πολ Ραντ βρίσκονται οι Πολ Τζιαμάτι, Τζον Τουρτούρο, Έβαν Πίτερς, Έιμι Ράιαν, Τζέισον Κλαρκ, Νίνα Αριάντα και Τατιάνα Μασλάνι.