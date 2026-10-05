Πολ Ραντ μιλά για την απαγόρευση των κινητών στο σετ: Είναι εφιάλτης, είμαι εθισμένος όπως όλοι
Πολ Ραντ μιλά για την απαγόρευση των κινητών στο σετ: Είναι εφιάλτης, είμαι εθισμένος όπως όλοι
Ο κόσμος άλλαξε από τότε που μπήκαν τα κινητά στη ζωή μας, δεν κοιταζόμαστε ούτε μιλάμε όπως παλιά, είπε ο ηθοποιός
Στην απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα γυρίσματα του «A Statement» αναφέρθηκε ο Πολ Ραντ, δηλώνοντας πως είναι εθισμένος στην οθόνη «όπως όλοι» και ότι το συγκεκριμένο μέτρο μοιάζει με «εφιάλτη», ωστόσο δημιούργησε ένα διαφορετικό κλίμα στο σετ.
Μιλώντας στο Variety κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο Ραντ αναφέρθηκε αρχικά στην προσωπική του απόφαση να μην παίρνει πλέον το κινητό του μαζί του στα γυρίσματα. «Δεν πηγαίνω στα γυρίσματα με το τηλέφωνο. Δεν το κάνω αυτό εδώ και αρκετό καιρό».
Ο ηθοποιός εξήγησε, ότι θεωρεί σημαντικό να απομακρύνεται κανείς από το κινητό του, επισημαίνοντας παράλληλα πόσο δύσκολο είναι να αποκοπεί από τη χρήση του: «Είναι σημαντικό να το αφήνεις στην άκρη, οποιαδήποτε στιγμή. Είναι εφιάλτης. Είμαι εθισμένος όπως όλοι. Διευκολύνουν την ίδια μας την καταστροφή».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Στη συνέχεια, ο Πολ Ραντ στάθηκε στην απόφαση του Τομ Μακάρθι να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στο σετ, κάτι που, όπως σημείωσε, συνέβαλε στο να δημιουργηθεί μεγαλύτερη σύνδεση μεταξύ των μελών της ομάδας και να αποκτήσει η παραγωγή την αίσθηση θεατρικής πρόβας. Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο τα κινητά έχουν επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις, τόνισε: «Ο κόσμος άλλαξε από τότε που μπήκαν τα κινητά στη ζωή μας. Δεν κοιταζόμαστε ούτε μιλάμε όπως παλιά».
Έπειτα, πρόσθεσε: «Τώρα, (με την απαγόρευση των κινητών), αναγκαστήκαμε να περάσουμε ουσιαστικό χρόνο μαζί και να κουβεντιάσουμε. Το να δουλεύουμε σε μια ταινία που διαδραματίζεται το 1980, ντυμένοι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, μας έκανε να σκεφτούμε: "Ναι, το θυμάμαι αυτό. Έτσι ήταν παλιά, όταν οι άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και μιλούσαν μεταξύ τους"».
Το φιλμ τοποθετείται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο της Φλόριντα το 1980 και επικεντρώνεται στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ με αντικείμενο την κλιματική κρίση. Ο Ραντ υποδύεται τον συντονιστή μιας ομάδας 20 ειδικών, οι οποίοι συγκεντρώνονται για ένα Σαββατοκύριακο σε μια αίθουσα συνεδριάσεων, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κοινή δήλωση προς το Κογκρέσο σχετικά με τις επιπτώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο κλίμα.
Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που θυμίζει τους «12 Ενόρκους», με τους συμμετέχοντες να έρχονται σε αντιπαράθεση, να διαπραγματεύονται και να προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος. Στο πλευρό του Πολ Ραντ βρίσκονται οι Πολ Τζιαμάτι, Τζον Τουρτούρο, Έβαν Πίτερς, Έιμι Ράιαν, Τζέισον Κλαρκ, Νίνα Αριάντα και Τατιάνα Μασλάνι.
Μιλώντας στο Variety κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ο Ραντ αναφέρθηκε αρχικά στην προσωπική του απόφαση να μην παίρνει πλέον το κινητό του μαζί του στα γυρίσματα. «Δεν πηγαίνω στα γυρίσματα με το τηλέφωνο. Δεν το κάνω αυτό εδώ και αρκετό καιρό».
Ο ηθοποιός εξήγησε, ότι θεωρεί σημαντικό να απομακρύνεται κανείς από το κινητό του, επισημαίνοντας παράλληλα πόσο δύσκολο είναι να αποκοπεί από τη χρήση του: «Είναι σημαντικό να το αφήνεις στην άκρη, οποιαδήποτε στιγμή. Είναι εφιάλτης. Είμαι εθισμένος όπως όλοι. Διευκολύνουν την ίδια μας την καταστροφή».
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του
Paul Rudd no longer brings his smartphone with him to set:— Variety (@Variety) October 3, 2026
“I don’t go to sets with a phone. I haven’t done that for a while now. It’s important to put it down. Anytime. They’re horrible things. I’m addicted to it like everybody else. They’re facilitating our own destruction.”… pic.twitter.com/1rMmrZ2GYX
Έπειτα, πρόσθεσε: «Τώρα, (με την απαγόρευση των κινητών), αναγκαστήκαμε να περάσουμε ουσιαστικό χρόνο μαζί και να κουβεντιάσουμε. Το να δουλεύουμε σε μια ταινία που διαδραματίζεται το 1980, ντυμένοι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, μας έκανε να σκεφτούμε: "Ναι, το θυμάμαι αυτό. Έτσι ήταν παλιά, όταν οι άνθρωποι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι και μιλούσαν μεταξύ τους"».
Το φιλμ τοποθετείται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο της Φλόριντα το 1980 και επικεντρώνεται στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ με αντικείμενο την κλιματική κρίση. Ο Ραντ υποδύεται τον συντονιστή μιας ομάδας 20 ειδικών, οι οποίοι συγκεντρώνονται για ένα Σαββατοκύριακο σε μια αίθουσα συνεδριάσεων, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κοινή δήλωση προς το Κογκρέσο σχετικά με τις επιπτώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο κλίμα.
Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που θυμίζει τους «12 Ενόρκους», με τους συμμετέχοντες να έρχονται σε αντιπαράθεση, να διαπραγματεύονται και να προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος. Στο πλευρό του Πολ Ραντ βρίσκονται οι Πολ Τζιαμάτι, Τζον Τουρτούρο, Έβαν Πίτερς, Έιμι Ράιαν, Τζέισον Κλαρκ, Νίνα Αριάντα και Τατιάνα Μασλάνι.
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