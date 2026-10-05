Πώς οι στρατιωτικοί εξαπάτησαν 10.000 θύματα με κρυπτονομίσματα: Ο «Μπρέιντεν», τα δήθεν κέρδη και οι δωρεές μέχρι και σε νοσοκομεία

Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος με τα κρυπτονομίσματα και τη συμμετοχή στρατιωτικών αποκαλύπτουν τον ρόλο του αυτοαποκαλούμενου αναλυτή «Μπρέιντεν», ο οποίος φέρεται να βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχίας

8 εκατομμυρίων δολαρίων.



Ποιος είναι ο ρόλος του «Μπρέιντεν»;



Η οργάνωση λειτουργούσε υπό αυστηρή ιεραρχία, όπου τα κατώτερα μέλη εκτελούσαν τις εντολές των ηγετικών στελεχών (1ος έως 3ος δράστης). Νούμερο ένα ήταν ο «Μπρέιντεν», ο οποίος είναι αυτοαποκαλούμενος αναλυτής, ενώ οι άλλοι δύο είναι οι στρατιωτικοί.



Νομιμοφανής δραστηριότητα



Οι στρατιωτικοί, λοιπόν, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, προκειμένου να δώσουν έναν νομιμοφανή χαρακτήρα στην εγκληματική τους δραστηριότητα και να προσελκύουν νέα μέλη ως «επενδυτές» (θύματα) στο πυραμιδικό σχήμα, ίδρυσαν τον σύλλογο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤ ΤΕΑΜ GREECE», με έδρα στη Λάρισα.



​Πρόεδρος του συλλόγου ήταν ένας από τους συλληφθέντες στρατιωτικούς. Στη συνέχεια, η οργάνωση προχώρησε στη μίσθωση χώρων και την ίδρυση πέντε παραρτημάτων/γραφείων σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη (και στα πέντε γραφεία υπεύθυνοι ήταν στρατιωτικοί).



Έκαναν διαφημίσεις και δωρεές



Για τη διαφήμιση, τα μέλη του συλλόγου ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τοποθέτησαν διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων στη Λάρισα και έκαναν δωρεές (κουβέρτες στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης, ρούχα στον Σύλλογο «Βενιαμίν»), καθώς και χορηγία 10.000 ευρώ σε ποδοσφαιρική ομάδα της Γ’ Εθνικής.

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Κλείσιμο

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Οι συμμετέχοντες λάμβαναν δύο καθημερινά «σήματα» (αγοράς/πώλησης), τοποθετώντας κάθε φορά το 1% του κεφαλαίου τους, με την υπόσχεση διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου σε περίπου 50 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, το αρχικό κεφάλαιο παρέμενε δεσμευμένο χωρίς δυνατότητα ανάληψης.



Χιλιάδες μέλη και δήθεν κέρδη

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Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση των στρατιωτικών που κατηγορούνται ότι είχαν δημιουργήσει εταιρείες-πυραμίδες, τάζοντας τεράστια κέρδη μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και αποκόμισαν όφελοςΗ οργάνωση λειτουργούσε υπό αυστηρή ιεραρχία, όπου τα κατώτερα μέλη εκτελούσαν τις εντολές των ηγετικών στελεχών (1ος έως 3ος δράστης). Νούμερο ένα ήταν ο «», ο οποίος είναι αυτοαποκαλούμενος αναλυτής, ενώ οι άλλοι δύο είναι οι στρατιωτικοί.Οι στρατιωτικοί, λοιπόν, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, προκειμένου να δώσουν έναν νομιμοφανή χαρακτήρα στην εγκληματική τους δραστηριότητα και να προσελκύουν νέα μέλη ως «επενδυτές» (θύματα) στο πυραμιδικό σχήμα, ίδρυσαν τον σύλλογο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΤ» και διακριτικό τίτλο «ΑΤ ΤΕΑΜ GREECE», με έδρα στη Λάρισα.​Πρόεδρος του συλλόγου ήταν ένας από τους συλληφθέντες στρατιωτικούς. Στη συνέχεια, η οργάνωση προχώρησε στη μίσθωση χώρων και την ίδρυση πέντε παραρτημάτων/γραφείων σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη (και στα πέντε γραφεία υπεύθυνοι ήταν στρατιωτικοί).Για τη, τα μέλη του συλλόγου ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, τοποθέτησαν διαφημίσεις σε στάσεις λεωφορείων στη Λάρισα και(κουβέρτες στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης, ρούχα στον Σύλλογο «Βενιαμίν»), καθώς καισε ποδοσφαιρική ομάδα της Γ’ Εθνικής.Τα υποψήφια μέλη προσκαλούνταν από ήδη εγγεγραμμένα μέλη και έμπαιναν σε ομάδες επικοινωνίας στο Element και στο Viber, όπου έπαιρναν οδηγίες από «αναλυτές» και αποκτούσαν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω κωδικού πρόσκλησης. Τα χρήματα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα είτε από τον ίδιο τον επενδυτή είτε από τον στρατολόγο, και πιστώνονταν στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα.Οι συμμετέχοντες λάμβαναν δύο καθημερινά «σήματα» (αγοράς/πώλησης), τοποθετώντας κάθε φορά το 1% του κεφαλαίου τους, με την υπόσχεση διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου σε περίπου 50 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό, το αρχικό κεφάλαιοχωρίς δυνατότητα ανάληψης.

Τα μέλη παροτρύνονταν να εγγράψουν νέα πρόσωπα σε διαδοχικά επίπεδα («κλείνοντας πεντάδες»). Η δραστηριότητα των νέων μελών απέφερε μπόνους. Όλες οι μεταφορές πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών για την απόκρυψη των ιχνών των κεφαλαίων.



​Από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψε ότι μέχρι τις 20-09-2026 στρατολογήθηκαν τουλάχιστον 10.000 μέλη. Το ελάχιστο ποσό «επένδυσης» ήταν 100 δολάρια, ενώ η μέση «επένδυση» έφτανε τα 800 δολάρια ΗΠΑ. Ένα μικρό μέρος των συνολικών κεφαλαίων επιστράφηκε σε ορισμένους επενδυτές, αποκλειστικά για τη δημιουργία ψευδούς εικόνας κερδοφορίας του σχήματος.

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Τα παράνομα κέρδη κατέληγαν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, οι δράστες διοχέτευαν τα χρήματα στην αποπληρωμή δανείων και τραπεζικών χρεών, σε ανακαινίσεις ακινήτων, αγορές ακίνητης περιουσίας και αυτοκινήτων, καθώς και σε επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, διάγοντας πολυτελή βίο χωρίς να αναλώνουν τους μισθούς τους.

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Έχουν κατασχεθεί 32 κινητά, 38 USB και 16 δίσκοι αποθήκευσης, όπου οι Αρχές θεωρούν ότι θα βρουν σημαντικά στοιχεία.