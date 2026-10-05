Σχεδόν όλες οι παράνομες μετανάστριες που φτάνουν στη χώρα με λέμβους έχουν βιαστεί στο ταξίδι, λέει η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Βιασμοί Παράνομοι μετανάστες Σεξουαλική κακοποίηση Γυναίκες Υπουργός

Σχεδόν όλες οι παράνομες μετανάστριες που φτάνουν στη χώρα με λέμβους έχουν βιαστεί στο ταξίδι, λέει η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών

Σε δηλώσεις της, η Σαμπάνα Μαχμούντ τόνισε ότι κακοποίηση και απειλές υφίστανται και άνδρες που επιχειρούν να φτάσουν στις βρετανικές ακτές από τη Βόρεια Γαλλία κι έκανε λόγο για εγκληματικές οργανώσεις

Σχεδόν όλες οι παράνομες μετανάστριες που φτάνουν στη χώρα με λέμβους έχουν βιαστεί στο ταξίδι, λέει η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών
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Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, υποστήριξε ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες που επιχειρούν να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη από τη βόρεια Γαλλία έχουν πέσει θύματα βιασμού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Σε συνέντευξή της στο podcast «The Rest Is Politics», η Μαχμούντ είπε ότι όσο τα κυκλώματα διακινητών εξακολουθούν να ελέγχουν ποιοι φτάνουν στις γαλλικές ακτές και επιβιβάζονται σε λέμβους με προορισμό τη Βρετανία, πολλοί αιτούντες άσυλο παραμένουν εκτεθειμένοι σε κακοποίηση και απειλές.

Όπως ανέφερε, οι εγκληματικές οργανώσεις που διακινούν ανθρώπους είναι εκείνες που ουσιαστικά καθορίζουν ποιοι καταλήγουν στη βόρεια Γαλλία και επιχειρούν να διασχίσουν τη Μάγχη. «Μπορεί σχεδόν να θεωρηθεί βέβαιο ότι κάθε γυναίκα που βρίσκεται στη βόρεια Γαλλία έχει πιθανότατα υποστεί βιασμό στη διαδρομή» είπε, προσθέτοντας ότι και άνδρες έχουν υποστεί κακοποίηση και απειλές.

Η Βρετανίδα υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε ακροδεξιούς διαδηλωτές που εμφανίζονται με καλυμμένα πρόσωπα και συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις κατά της μετανάστευσης. Ερωτηθείσα για ορισμένους από αυτούς που έχουν εκφράσει στήριξη σε μέτρα της κυβέρνησης, τους χαρακτήρισε ταραχοποιούς και είπε ότι, αν είχαν τη δυνατότητα, θα την έδιωχναν από τη χώρα ή ακόμη και θα στρέφονταν βίαια εναντίον της.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Μαχμούντ υποστήριξε ακόμη ότι θεωρεί τον εαυτό της μέρος του φιλοπαλαιστινιακού κινήματος και εξέφρασε έντονη ενόχληση για τις συλλήψεις ακτιβιστών που αντιτίθενται στην απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action. Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ συνέλαβε τη Δευτέρα 82 άτομα στο περιθώριο του συνεδρίου των Εργατικών στο Λίβερπουλ, με την υποψία ότι έφεραν αντικείμενα ή σύμβολα υπέρ οργάνωσης.

Η κινητοποίηση είχε οργανωθεί από την Defend Our Juries, με δεκάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από το συνεδριακό κέντρο κρατώντας πανό υπέρ της Palestine Action.
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