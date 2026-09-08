Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ εξηγούν γιατί επιλέγουν να τοποθετούνται δημόσια για πολιτικά ζητήματα: Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο