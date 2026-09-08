Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ εξηγούν γιατί επιλέγουν να τοποθετούνται δημόσια για πολιτικά ζητήματα: Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο
Η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ εξηγούν γιατί επιλέγουν να τοποθετούνται δημόσια για πολιτικά ζητήματα: Έχουμε ευθύνη απέναντι στον κόσμο
Έχω περισσότερα μέσα για να εκφράζω την αλήθεια μου από έναν ταξιτζή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Τους λόγους που επιλέγουν να τοποθετούνται δημόσια σε πολιτικά ζητήματα αποσαφήνισαν η Πενέλοπε Κρουζ και ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Το ζευγάρι βρίσκεται στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Bunker». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την ταινία, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, οι δύο βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί ρωτήθηκαν γιατί εκφράζουν δημόσια τις πολιτικές τους απόψεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη στήριξή τους στην Παλαιστίνη.
Ο 57χρονος Μπαρδέμ ξεκίνησε λέγοντας ότι «δεν έχει σημασία αν είσαι καλλιτέχνης, ηθοποιός, υδραυλικός ή ταξιτζής, έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη δική σου αλήθεια για όσα θεωρείς σημαντικά». Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί σημαντικό κάθε άνθρωπος να αισθάνεται ευθύνη απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζει. Όπως εξήγησε, η ταινία αγγίζει ακριβώς αυτό το ζήτημα, εξετάζοντας κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε τον άλλον ή, αντίθετα, να τον φοβηθούμε και να τον απομονώσουμε εξαιτίας των προκαταλήψεων και των φόβων μας. «Προφανώς, εγώ έχω περισσότερα μέσα για να το κάνω από έναν ταξιτζή, γιατί έχω αυτό εδώ [το μικρόφωνο] και έχω εσάς να με ακούτε. Άρα η ευθύνη είναι διαφορετική», συνέχισε.
«Και αυτό θεωρώ σημαντικό, να έχουμε μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζούμε και να μην το θεωρούμε δεδομένο. Από καλλιτεχνική άποψη, αυτή η ταινία μιλά γι’ αυτό: για το πόσο πρόθυμοι είμαστε να δούμε, να νιώσουμε και να αποδεχτούμε τον άλλον ή να τον φοβηθούμε με βάση όσα φανταζόμαστε, τις προκαταλήψεις και τους φόβους μας. Και με βάση όλα αυτά, πόσο θα απομονώσουμε και θα ποινικοποιήσουμε τον άλλον; Δεν ξέρω την απάντηση, αλλά είναι ένα καλό ερώτημα», συμπλήρωσε.
Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ και η Κρουζ υποδύονται ένα ζευγάρι του οποίου ο γάμος, που μετρά 17 χρόνια, δοκιμάζεται όταν ο χαρακτήρας του Μπαρδέμ, ένας αρχιτέκτονας, δέχεται να κατασκευάσει ένα υπόγειο καταφύγιο επιβίωσης για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη σύνοψη, «το “Bunker” είναι ένα δραματικό θρίλερ που εξετάζει τις συναισθηματικές και ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι, καθώς οι φόβοι ενός όλο και πιο αβέβαιου κόσμου αρχίζουν να αναδιαμορφώνουν τον γάμο τους, διερευνώντας τις ανησυχίες, τις αμφιβολίες και τα ηθικά διλήμματα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας».
Η 52χρονη Κρουζ ξεκαθάρισε ότι θα ήταν «πολύ αντιφατικό» να αποφεύγει να μιλήσει δημόσια ενώ πρωταγωνιστεί σε μια ταινία όπως το «Bunker». «Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με τους χαρακτήρες μας, ούτε πάντα με την ιστορία, αλλά αυτή η ταινία αγγίζει τόσες πολλές πλευρές του κόσμου όπως είναι σήμερα, πράγματα που επηρεάζουν όλους μας και τις μελλοντικές γενιές», διευκρίνισε.
«Υπάρχουν τόσα πολλά μέσα σε αυτή την ταινία, ώστε θα ήταν πραγματικά αντιφατικό να βρίσκομαι εδώ και να λέω: “Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό”. Είναι αδύνατον. Και γι’ αυτό μια κατάσταση σαν αυτή [η συνέντευξη Τύπου] είναι μερικές φορές πιο τρομακτική από όσες εβδομάδες γυρισμάτων κι αν κάναμε. Παρ’ όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα είχε νόημα να πω: “Δεν μιλάω για πολιτική”», πρόσθεσε.
Ο 57χρονος Μπαρδέμ ξεκίνησε λέγοντας ότι «δεν έχει σημασία αν είσαι καλλιτέχνης, ηθοποιός, υδραυλικός ή ταξιτζής, έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη δική σου αλήθεια για όσα θεωρείς σημαντικά». Παράλληλα, τόνισε ότι θεωρεί σημαντικό κάθε άνθρωπος να αισθάνεται ευθύνη απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζει. Όπως εξήγησε, η ταινία αγγίζει ακριβώς αυτό το ζήτημα, εξετάζοντας κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε τον άλλον ή, αντίθετα, να τον φοβηθούμε και να τον απομονώσουμε εξαιτίας των προκαταλήψεων και των φόβων μας. «Προφανώς, εγώ έχω περισσότερα μέσα για να το κάνω από έναν ταξιτζή, γιατί έχω αυτό εδώ [το μικρόφωνο] και έχω εσάς να με ακούτε. Άρα η ευθύνη είναι διαφορετική», συνέχισε.
«Και αυτό θεωρώ σημαντικό, να έχουμε μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο στον οποίο ζούμε και να μην το θεωρούμε δεδομένο. Από καλλιτεχνική άποψη, αυτή η ταινία μιλά γι’ αυτό: για το πόσο πρόθυμοι είμαστε να δούμε, να νιώσουμε και να αποδεχτούμε τον άλλον ή να τον φοβηθούμε με βάση όσα φανταζόμαστε, τις προκαταλήψεις και τους φόβους μας. Και με βάση όλα αυτά, πόσο θα απομονώσουμε και θα ποινικοποιήσουμε τον άλλον; Δεν ξέρω την απάντηση, αλλά είναι ένα καλό ερώτημα», συμπλήρωσε.
Penélope Cruz and Javier Bardem Defend Speaking Out on Politics as They Premiere New Film ‘Bunker’ in Venice https://t.co/OidOak9bGd— People (@people) September 8, 2026
Η 52χρονη Κρουζ ξεκαθάρισε ότι θα ήταν «πολύ αντιφατικό» να αποφεύγει να μιλήσει δημόσια ενώ πρωταγωνιστεί σε μια ταινία όπως το «Bunker». «Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με τους χαρακτήρες μας, ούτε πάντα με την ιστορία, αλλά αυτή η ταινία αγγίζει τόσες πολλές πλευρές του κόσμου όπως είναι σήμερα, πράγματα που επηρεάζουν όλους μας και τις μελλοντικές γενιές», διευκρίνισε.
«Υπάρχουν τόσα πολλά μέσα σε αυτή την ταινία, ώστε θα ήταν πραγματικά αντιφατικό να βρίσκομαι εδώ και να λέω: “Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό”. Είναι αδύνατον. Και γι’ αυτό μια κατάσταση σαν αυτή [η συνέντευξη Τύπου] είναι μερικές φορές πιο τρομακτική από όσες εβδομάδες γυρισμάτων κι αν κάναμε. Παρ’ όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα είχε νόημα να πω: “Δεν μιλάω για πολιτική”», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα