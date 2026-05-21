Χαβιέ Μπαρδέμ κατά Τραμπ, Πούτιν και Νετανιάχου στις Κάννες: Η τοξική αρρενωπότητα αφήνει πίσω χιλιάδες νεκρούς, δήλωσε
Ο Ισπανός ηθοποιός μίλησε για τη βία κατά των γυναικών, την πολιτική κατάσταση και τον ρόλο των Μέσων, με αφορμή τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ των Καννών
Σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε ο Χαβιέ Μπαρδέμ από τις Κάννες, συνδέοντας την «τοξική αρρενωπότητα» με τη βία, τους πολέμους και τις χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες.
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ροντρίγκο Σορογκογιέν, «The Beloved». Ο ίδιος υποδύεται έναν βραβευμένο σκηνοθέτη με προβλήματα αλκοολισμού που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την κόρη του και μεταξύ άλλων μίλησε για τη βία κατά των γυναικών και την κουλτούρα της αντρικής κυριαρχίας.
Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ισπανία, ο Μπαρδέμ είπε: «Είμαι 57 ετών, προέρχομαι από μια πολύ “ανδροκρατούμενη” χώρα που λέγεται Ισπανία, όπου κατά μέσο όρο δύο γυναίκες δολοφονούνται κάθε μήνα από πρώην συζύγους ή πρώην συντρόφους τους, κάτι που είναι φρικτό, και κατά κάποιο τρόπο το έχουμε κανονικοποιήσει. Είναι σαν να λέμε “ναι, είναι φρικτό”. Δηλαδή, έχουμε τρελαθεί; Σκοτώνουμε γυναίκες επειδή κάποιοι άντρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν, ότι τις κατέχουν».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός συνέδεσε το ζήτημα με τη διεθνή πολιτική σκηνή, κατονομάζοντας συγκεκριμένους ηγέτες. «Και αυτό το πρόβλημα φτάνει επίσης μέχρι τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Νετανιάχου, αυτούς τους “σκληρούς άντρες” που λένε “το δικό μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου και θα σε βομβαρδίσω”. Είναι μια γ@@@@@νη τοξική αντρική συμπεριφορά που δημιουργεί χιλιάδες νεκρούς, οπότε ναι, πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό», δήλωσε.
Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη στην αυξανόμενη επιρροή των social media και των μεγάλων ομίλων ενημέρωσης, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη νέα γενιά. Όπως είπε: «Πιστεύω ότι υπάρχει ένα αυξανόμενο μονοπώλιο στον κόσμο της πληροφορίας. Αυτό που ακούμε και βλέπουμε ελέγχεται όλο και περισσότερο. Τα συνοπτικά και λαϊκιστικά μηνύματα των social media έχουν τεράστια επίδραση στη νεότερη γενιά και αυτό με ανησυχεί απεριόριστα».
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ τοποθετήθηκε ακόμη και για τη χρήση του όρου «γενοκτονία», επιμένοντας ότι πρόκειται για πραγματικότητα και όχι για ερμηνεία: «Η γενοκτονία είναι γεγονός. Μπορείς να την πολεμήσεις, να προσπαθήσεις να τη δικαιολογήσεις ή να την εξηγήσεις. Αλλά είναι γεγονός. Αν τη δικαιολογείς με τη σιωπή σου ή με τη στήριξή σου, τότε στηρίζεις τη γενοκτονία». Κλείνοντας, ο ηθοποιός εξέφρασε την άποψη ότι «δεν υπάρχει δημοκρατία στα Μέσα σήμερα», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ επικίνδυνη».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Javier Bardem speaks out in #Cannes on toxic masculinity:— Variety (@Variety) May 17, 2026
"That problem also goes to Trump, Putin and Netanyahu... the big balls man saying 'my cock is bigger than yours and I'm going to bomb the shit out of you' is a f*cking male toxic behavior that is creating thousands of… pic.twitter.com/A9Q30HzNJt
