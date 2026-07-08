Ο Χαβιέ Μπαρδέμ ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δείτε φωτογραφία
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ ύψωσε τη σημαία της Παλαιστίνης σε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δείτε φωτογραφία
Η κίνηση του Ισπανού ηθοποιού εντάσσεται στη δημόσια στάση που έχει κρατήσει υπέρ της Παλαιστίνης
Τη σημαία της Παλαιστίνης ύψωσε ο Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Αυστρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, στέλνοντας ένα μήνυμα στήριξης προς τον παλαιστινιακό λαό.
Η κίνηση του Ισπανού ηθοποιού δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται στη διαχρονική δημόσια στάση που έχει κρατήσει υπέρ της Παλαιστίνης. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για το ζήτημα, αξιοποιώντας σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις του για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων.
Σε φωτογραφία που έχει δημοσιευτεί στα social media και έχει αναδημοσιεύσει και ο ίδιος, ο Μπαρδέμ εμφανίζεται την Πέμπτη 2 Ιουλίου όρθιος στις εξέδρες του γηπέδου να φοράει ένα καπέλο και να κρατάει μία μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης.
Δείτε τη φωτογραφία
Στο παρελθόν, ο ηθοποιός έχει εκφράσει τη θέση του τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και σε τελετές απονομής βραβείων, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στρέψει την προσοχή της στην ανθρωπιστική κρίση και στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Η κίνηση του Ισπανού ηθοποιού δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται στη διαχρονική δημόσια στάση που έχει κρατήσει υπέρ της Παλαιστίνης. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για το ζήτημα, αξιοποιώντας σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις του για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με την κατάσταση των Παλαιστινίων.
Σε φωτογραφία που έχει δημοσιευτεί στα social media και έχει αναδημοσιεύσει και ο ίδιος, ο Μπαρδέμ εμφανίζεται την Πέμπτη 2 Ιουλίου όρθιος στις εξέδρες του γηπέδου να φοράει ένα καπέλο και να κρατάει μία μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης.
Δείτε τη φωτογραφία
🚨 BREAKING:— GBC (@GBC_Press) July 7, 2026
Spanish actor Javier Bardem raised the Palestinian flag during the Spain vs. Austria match at the World Cup.
He never misses an opportunity to speak out for Palestine. pic.twitter.com/btlkceQ46e
Στο παρελθόν, ο ηθοποιός έχει εκφράσει τη θέση του τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και σε τελετές απονομής βραβείων, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στρέψει την προσοχή της στην ανθρωπιστική κρίση και στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι.
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
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