Νίκος Καρβέλας: Η εμφάνιση με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου στη συναυλία της Άννας Βίσση
Ο συνθέτης έδωσε το «παρών» και στη δεύτερη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο Καλλιμάρμαρο
Μια κοινή εμφάνιση με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου έκανε ο Νίκος Καρβέλας στο Καλλιμάρμαρο, δίνοντας το «παρών» και στη δεύτερη sold out συναυλία της Άννας Βίσση.
Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης απαθανατίστηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που έμπαινε στο στάδιο μαζί με τη σύντροφό του. Οι καλλιτέχνες περπατούσαν ανάμεσα στον κόσμο, με τον Νίκο Καρβέλα να εμφανίζεται φορώντας γυαλιά ηλίου.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Νίκος Καρβέλας δεν έλειπε και από την πρώτη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, στην οποία έκανε ξανά κοινή εμφάνιση συνοδευόμενος από την Έλενα Φερεντίνου. Κατά της διάρκεια του προγράμματος, η Άννα Βίσση τον κάλεσε στη σκηνή, αφού πρώτα διάβασε μπροστά στο κοινό ένα γράμμα αφιερωμένο στη σχέση και τη γνωριμία τους, το 1973.
Μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια είπε: «Εδώ και τρεις ώρες ερμηνεύω τραγούδια που έγραψε εκείνος, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω το 1973. Η ζωή μας από τότε κοινή στο πάντα. Ιδέες, σκέψεις, σχέδια, οράματα, απογοητεύσεις και χαρές. Ή ακόμα και λάθη που οδηγούσαν στα σωστά πάντα. Κοιτώντας μπροστά. Η εξέλιξη, ο αυθορμητισμός, το χιούμορ και το γούστο μας στη μουσική, πάντα οι οδηγοί μας. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο, διαφορετικό, ευτυχώς. Εκείνος έγραφε και εγώ ερμήνευα. Μαζί ονειρευόμασταν και συνεχίζουμε ακόμα. Δεν μπορώ να τον βλέπω απλά να κάθεται στο στάδιο, θα τον φέρω εδώ. Θα τον περιμένω για όσο χρειαστεί».
Στη συνέχεια, ο μουσικός ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί με την Άννα Βίσση τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για εκείνη. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.
Φωτογραφίες: NDPPHOTO
