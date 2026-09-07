Η πρώτη εμφάνιση της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Ο διάλογος με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Η πρώτη εμφάνιση της Σίας Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: Ο διάλογος με τον Νίκο Χατζηνικολάου
Είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου, είπε η δημοσιογράφος στον anchorman του σταθμού του Αμαρουσίου
Την πρώτη της εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου, έκανε η Σία Κοσιώνη το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Η δημοσιογράφος, η οποία για είκοσι χρόνια βρισκόταν στη θέση της anchorwoman του ΣΚΑΪ, καλησπέρισε τους τηλεθεατές του σταθμού του Αμαρουσίου για να κάνει στη συνέχεια τα δικά της σχόλια σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα.
«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου. «Ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε η Σία Κοσιώνη με εκείνον να προσθέτει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά».
Εκφράζοντας τη χαρά της για την ένταξή της στον ΑΝΤ1, η Σία Κοσιώνη χαρακτήρισε τιμή αυτή τη συνεργασία. Παράληλα, τόνισε ότι στόχος της είναι να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αξιόπιστης ενημερωτικής εκπομπής, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εποχή.
«Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, πριν προχωρήσει στον σχολιασμό της επικαιρότητας.
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«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου. «Ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε η Σία Κοσιώνη με εκείνον να προσθέτει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά».
Εκφράζοντας τη χαρά της για την ένταξή της στον ΑΝΤ1, η Σία Κοσιώνη χαρακτήρισε τιμή αυτή τη συνεργασία. Παράληλα, τόνισε ότι στόχος της είναι να συμβάλλει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αξιόπιστης ενημερωτικής εκπομπής, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εποχή.
«Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου ενημερωτικού προϊόντος, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος, πριν προχωρήσει στον σχολιασμό της επικαιρότητας.
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