Συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη μετά από 20 χρόνια στον ΣΚΑΪ: «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή»
Η κεντρική παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες της με συγκινητικά λόγια, ολοκληρώνοντας μια πορεία δύο δεκαετιών στον σταθμό

Με έντονα συγκινημένο ύφος, η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τους συνεργάτες και το κοινό της στον ΣΚΑΪ, ολοκληρώνοντας μια 20χρονη πορεία στον σταθμό. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ευχαρίστησε τους πάντες για τη στήριξη και αναφέρθηκε στο ταξίδι που της χάραξε ανεξίτηλα τη ζωή και την πορεία της.

Η Σία Κοσιώνη, σε δηλώσεις που έκανε έξω από τα γραφεία του ΣΚΑΪ, μετά το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων, φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. «Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή», δήλωσε η παρουσιάστρια, κάνοντας έναν αποχαιρετισμό που θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη της.

Μιλώντας με ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους της, η Σία Κοσιώνη εξήγησε ότι το επαγγελματικό ταξίδι της στο ΣΚΑΪ ήταν γεμάτο προκλήσεις, αλλά και πολύτιμες στιγμές. «Η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια και άδικη πολλές φορές, και όλα αυτά τα ζει μαζί μας και η οικογένειά μας», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στους ανθρώπους της οικογένειάς της και του σταθμού.

Iδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε η Σία Κοσιώνη στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων, ολοκληρώνοντας μια πορεία 20 ετών στον σταθμό.

Αναφερόμενη στη σταδιοδρομία της, δήλωσε: «Το μόνο που κρατάω είναι τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε, τους ανθρώπους μου και φεύγω τρομερά υπερήφανη». Με αυτόν τον τρόπο, η Σία Κοσιώνη κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της στον ΣΚΑΪ, αφήνοντας πίσω της μια κληρονομιά που σίγουρα θα την ακολουθεί για πάντα.
