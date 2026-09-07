Ο Γκάρι Όλντμαν υποστηρίζει ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί, ελπίζει να είναι ο Τζακ Λόουντεν
Ο Γκάρι Όλντμαν υποστηρίζει ότι ο νέος Τζέιμς Μποντ έχει ήδη επιλεγεί, ελπίζει να είναι ο Τζακ Λόουντεν
Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έδειξε τη στήριξή του στον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Slow Horses»
Ο Γκάρι Όλντμαν δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή του στον συμπρωταγωνιστή του στο «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν, στη μάχη για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ.
Ο Βρετανός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Λόουντεν στη σειρά της Apple από το 2022, μίλησε στην καναδική εκπομπή «The Morning Show» για τις επόμενες ταινίες του Τζέιμς Μποντ, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τη νέα εκδοχή του κατασκόπου του Ίαν Φλέμινγκ έχει ήδη επιλεγεί.
«Ακούγεται ότι ο Τζακ είναι στη μικρή λίστα των υποψηφίων. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Γιατί τον έχουν ήδη επιλέξει. Έχουν πάρει την απόφασή τους, απλώς δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε εύχομαι να είναι ο Τζακ», είπε ο Γκάρι Όλντμαν.
Μένει να φανεί αν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βασίζεται απλώς σε μια προσωπική εκτίμηση ή αν οι ισχυρές διασυνδέσεις του στη βιομηχανία του κινηματογράφου τού έχουν δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.
Τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας του Μποντ έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο γράφει ο δημιουργός του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ.
Οι φήμες για το ποιος θα φορέσει στη συνέχεια το σμόκιν του διάσημου κατασκόπου συνεχίζονται. Ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα που έχουν ακουστεί είναι οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Τομ Χόλαντ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χάρις Ντίκινσον και Τζακ Λόουντεν.
Ωστόσο, η Amazon δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής καμία απόφαση για το καστ. Τον Φεβρουάριο του 2025, το στούντιο κατέληξε σε συμφωνία με τους επί χρόνια υπεύθυνους του franchise, Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γ. Γουίλσον, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο του χαρακτήρα και των δικαιωμάτων του.
Ο Βρετανός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Λόουντεν στη σειρά της Apple από το 2022, μίλησε στην καναδική εκπομπή «The Morning Show» για τις επόμενες ταινίες του Τζέιμς Μποντ, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τη νέα εκδοχή του κατασκόπου του Ίαν Φλέμινγκ έχει ήδη επιλεγεί.
«Ακούγεται ότι ο Τζακ είναι στη μικρή λίστα των υποψηφίων. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Γιατί τον έχουν ήδη επιλέξει. Έχουν πάρει την απόφασή τους, απλώς δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε εύχομαι να είναι ο Τζακ», είπε ο Γκάρι Όλντμαν.
Μένει να φανεί αν ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βασίζεται απλώς σε μια προσωπική εκτίμηση ή αν οι ισχυρές διασυνδέσεις του στη βιομηχανία του κινηματογράφου τού έχουν δώσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.
Gary Oldman says a new James Bond has been cast, and he’s hoping it’s his #SlowHorses co-star Jack Lowden.— The Hollywood Reporter (@THR) September 7, 2026
“It’s been rumored that [Lowden] is on the shortlist. We’re going to find out pretty soon, aren’t we? Because they have picked him. They have made their choice, but they… pic.twitter.com/dyRPwSuymx
Οι φήμες για το ποιος θα φορέσει στη συνέχεια το σμόκιν του διάσημου κατασκόπου συνεχίζονται. Ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα που έχουν ακουστεί είναι οι Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Τομ Χόλαντ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Χάρις Ντίκινσον και Τζακ Λόουντεν.
Ωστόσο, η Amazon δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής καμία απόφαση για το καστ. Τον Φεβρουάριο του 2025, το στούντιο κατέληξε σε συμφωνία με τους επί χρόνια υπεύθυνους του franchise, Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Γ. Γουίλσον, αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο του χαρακτήρα και των δικαιωμάτων του.
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