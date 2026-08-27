Ο νέος υποψήφιος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ συμμετείχε στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, τον ξεχώρισε η διευθύντρια κάστινγκ
Ο νέος υποψήφιος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ συμμετείχε στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, τον ξεχώρισε η διευθύντρια κάστινγκ
Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται πριν από το τέλος του έτους
Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ μετά τον Ντάνιελ Κρεγκ, με έναν νέο υποψήφιο να μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο.
Σύμφωνα με το Page Six, ο Τζακ Μπάρτον θεωρείται το «φαβορί-έκπληξη» αυτή τη στιγμή, καθώς φέρεται να τον ξεχώρισε η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ στην προσπάθειά της να βρει νέα και λιγότερο γνωστά πρόσωπα για τον εμβληματικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Μπάρτον, με μια μικρή εμφάνιση στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, έχει καταγράψει παρουσία κυρίως στη βρετανική τηλεόραση, με συμμετοχές στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ και «Heartstopper» στο Netflix.
Στον αντίποδα βρίσκονται υποψήφιοι με πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Η λίστα περιλαμβάνει τους Τζακ Λάουντεν, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Πολ Μέσκαλ και Χάρις Ντίκινσον.
Παράλληλα, δημοσίευμα του World of Reel αναφέρει ότι η τελική τριάδα ενδέχεται να απαρτίζεται από τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Ο'Κόνελ και έναν τρίτο υποψήφιο, που προς το παρόν, παραμένει άγνωστος.
Τα δοκιμαστικά για την τελική επιλογή είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το Page Six, ο Τζακ Μπάρτον θεωρείται το «φαβορί-έκπληξη» αυτή τη στιγμή, καθώς φέρεται να τον ξεχώρισε η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ στην προσπάθειά της να βρει νέα και λιγότερο γνωστά πρόσωπα για τον εμβληματικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Unknown actor is shock favorite to be new James Bond with string of A-listers set for screen tests in days https://t.co/8WPFDLkGne pic.twitter.com/I9uR18MYUB— Page Six (@PageSix) August 26, 2026
Ο Μπάρτον, με μια μικρή εμφάνιση στο «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, έχει καταγράψει παρουσία κυρίως στη βρετανική τηλεόραση, με συμμετοχές στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ και «Heartstopper» στο Netflix.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στον αντίποδα βρίσκονται υποψήφιοι με πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και ισχυρότερη παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Η λίστα περιλαμβάνει τους Τζακ Λάουντεν, Κάλουμ Τέρνερ, Τζέικομπ Ελόρντι, Πολ Μέσκαλ και Χάρις Ντίκινσον.
Παράλληλα, δημοσίευμα του World of Reel αναφέρει ότι η τελική τριάδα ενδέχεται να απαρτίζεται από τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Ο'Κόνελ και έναν τρίτο υποψήφιο, που προς το παρόν, παραμένει άγνωστος.
Τα δοκιμαστικά για την τελική επιλογή είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, βρίσκεται υπό διαμόρφωση.
Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται πριν από το τέλος του έτους.
Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται πριν από το τέλος του έτους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα