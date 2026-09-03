Ο Τέο Τζέιμς παραμένει αρνητικός στην ιδέα να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ: Θυσιάζεις πάρα πολλά για έναν χαρακτήρα σαν αυτόν
Ο Τέο Τζέιμς παραμένει αρνητικός στην ιδέα να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ: Θυσιάζεις πάρα πολλά για έναν χαρακτήρα σαν αυτόν
Νομίζω ότι θα ήταν ένας υπερβολικά περίπλοκος κόσμος για να μπεις μέσα, δήλωσε ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός
Αρνητικός στην ιδεά να υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ εξακολουθεί να δηλώνει ο Τέο Τζέιμς. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός δήλωσε στο GQ ότι θεωρεί τον εαυτό του «σίγουρα πολύ μεγάλο σε ηλικία» για να υποδυθεί τον 007.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Extra, ρωτήθηκε ξανά για την απόφασή του να βγάλει ουσιαστικά τον εαυτό του από την κούρσα διεκδίκησης του ρόλου. «Δεν ξέρω καν… Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάθε Βρετανός ηθοποιός, αλλά και κάθε μη Βρετανός ηθοποιός, φαίνεται να συνδέεται με τον Μποντ», είπε, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής. «Είναι μια πολύ ωραία φημολογία που κυκλοφορεί».
Ο Τζέιμς χαρακτήρισε στη συνέχεια τον διάσημο μυστικό πράκτορα «μεγάλο κομμάτι της κινηματογραφικής κουλτούρας» — κάτι που, όπως εξήγησε, είναι ακριβώς και ο λόγος που δεν θα ήθελε να αναλάβει τον ρόλο.
«Πάντα έλεγα ότι με έναν χαρακτήρα σαν κι αυτόν, αυτά που θυσιάζεις σε επίπεδο ιδιωτικότητας και πραγματικής ζωής είναι πάρα πολλά. Όταν έχεις παιδιά και μια σχετικά φυσιολογική ζωή, νομίζω ότι θα ήταν ένας υπερβολικά περίπλοκος κόσμος για να μπεις μέσα, αν βγάζει νόημα αυτό που λέω», σημείωσε.
Μιλώντας στο GQ τον περασμένο μήνα, ο πρωταγωνιστής της σειράς του Γκάι Ρίτσι «The Gentlemen» είχε εκφράσει τον φόβο του ότι ένας τόσο μεγάλος ρόλος θα του στερούσε την ανωνυμία. «Φανταστείτε ξαφνικά εσείς κι εγώ να μην μπορούμε να περπατήσουμε στον δρόμο. Και τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά σου, που προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε ένα περιβάλλον υπερβολικής δημοσιότητας, αυστηρής παρακολούθησης και φήμης. Για μένα, τίποτα από αυτά δεν αξίζει», είχε εξηγήσει.
«Εκείνη τη στιγμή είναι πολύ δελεαστικό να σου προσφέρουν έναν τεράστιο, εντυπωσιακό ρόλο που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τη ζωή σου. Αλλά τελικά δεν θα άξιζε πραγματικά τον κόπο», είχε προσθέσει. Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι το να παίξει τον Μποντ θα ήταν «ένα παράδειγμα μιας κατάστασης από την οποία δεν θα μπορούσες ποτέ να επιστρέψεις».
Ο Τέο Τζέιμς είναι ένας από τους αρκετούς Βρετανούς ηθοποιούς των οποίων τα ονόματα έχουν ακουστεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ, μετά την οριστική αποχώρησή του από τον ρόλο έπειτα από το «No Time to Die» του 2021.
Τον Μάιο του 2026, η Amazon MGM επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του νέου Τζέιμς Μποντ για την επόμενη ταινία, σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του «Peaky Blinders», και σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Extra, ρωτήθηκε ξανά για την απόφασή του να βγάλει ουσιαστικά τον εαυτό του από την κούρσα διεκδίκησης του ρόλου. «Δεν ξέρω καν… Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάθε Βρετανός ηθοποιός, αλλά και κάθε μη Βρετανός ηθοποιός, φαίνεται να συνδέεται με τον Μποντ», είπε, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στη διαδικασία επιλογής. «Είναι μια πολύ ωραία φημολογία που κυκλοφορεί».
Ο Τζέιμς χαρακτήρισε στη συνέχεια τον διάσημο μυστικό πράκτορα «μεγάλο κομμάτι της κινηματογραφικής κουλτούρας» — κάτι που, όπως εξήγησε, είναι ακριβώς και ο λόγος που δεν θα ήθελε να αναλάβει τον ρόλο.
«Πάντα έλεγα ότι με έναν χαρακτήρα σαν κι αυτόν, αυτά που θυσιάζεις σε επίπεδο ιδιωτικότητας και πραγματικής ζωής είναι πάρα πολλά. Όταν έχεις παιδιά και μια σχετικά φυσιολογική ζωή, νομίζω ότι θα ήταν ένας υπερβολικά περίπλοκος κόσμος για να μπεις μέσα, αν βγάζει νόημα αυτό που λέω», σημείωσε.
‘The Gentlemen’ star Theo James is revealing why he wouldn’t want to be the next James Bond: ‘I think what you sacrifice in terms of privacy and reality of life are too large a thing to take.’ https://t.co/KQO6TVIrpu— Entertainment Weekly (@EW) September 3, 2026
«Εκείνη τη στιγμή είναι πολύ δελεαστικό να σου προσφέρουν έναν τεράστιο, εντυπωσιακό ρόλο που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τη ζωή σου. Αλλά τελικά δεν θα άξιζε πραγματικά τον κόπο», είχε προσθέσει. Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι το να παίξει τον Μποντ θα ήταν «ένα παράδειγμα μιας κατάστασης από την οποία δεν θα μπορούσες ποτέ να επιστρέψεις».
Ο Τέο Τζέιμς είναι ένας από τους αρκετούς Βρετανούς ηθοποιούς των οποίων τα ονόματα έχουν ακουστεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ, μετά την οριστική αποχώρησή του από τον ρόλο έπειτα από το «No Time to Die» του 2021.
Τον Μάιο του 2026, η Amazon MGM επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης του νέου Τζέιμς Μποντ για την επόμενη ταινία, σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του «Peaky Blinders», και σκηνοθεσία του Ντενί Βιλνέβ.
Φωτογραφία: Shutterstock
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