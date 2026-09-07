Τίμησαν την Καίτη Κωνσταντίνου στη γενέτειρά της, έδωσαν το όνομά της σε δρόμο στη Ροδοδάφνη Αχαΐας
Τίμησαν την Καίτη Κωνσταντίνου στη γενέτειρά της, έδωσαν το όνομά της σε δρόμο στη Ροδοδάφνη Αχαΐας
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο
Την Καίτη Κωνσταντίνου τίμησαν στη γενέτειρά της, καθώς στη Ροδοδάφνη Αχαΐας έδωσαν το όνομά της σε δρόμο.
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Όπως επιθυμούσε, κηδεύτηκε στο μέρος όπου γεννήθηκε, καθώς εκεί βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της.
Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, αποκαλύφθηκε πως σε ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα, έχει τοποθετηθεί στη Ροδοδάφνη μία ταμπέλα στην οποία αναγράφεται «Οδός Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου», ως φόρος τιμής.
«Πόσο όμορφο που την τίμησε το μέρος της και έδωσε το όνομά της σε οδό;», αναφέρεται στο βίντεο.
Δείτε βίντεο
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Όπως επιθυμούσε, κηδεύτηκε στο μέρος όπου γεννήθηκε, καθώς εκεί βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της.
Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, αποκαλύφθηκε πως σε ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα, έχει τοποθετηθεί στη Ροδοδάφνη μία ταμπέλα στην οποία αναγράφεται «Οδός Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου», ως φόρος τιμής.
«Πόσο όμορφο που την τίμησε το μέρος της και έδωσε το όνομά της σε οδό;», αναφέρεται στο βίντεο.
Δείτε βίντεο
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