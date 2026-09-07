Τίμησαν την Καίτη Κωνσταντίνου στη γενέτειρά της, έδωσαν το όνομά της σε δρόμο στη Ροδοδάφνη Αχαΐας
GALA
Καίτη Κωνσταντίνου Αχαΐα Δρόμος

Τίμησαν την Καίτη Κωνσταντίνου στη γενέτειρά της, έδωσαν το όνομά της σε δρόμο στη Ροδοδάφνη Αχαΐας

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο

Τίμησαν την Καίτη Κωνσταντίνου στη γενέτειρά της, έδωσαν το όνομά της σε δρόμο στη Ροδοδάφνη Αχαΐας
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ
Την Καίτη Κωνσταντίνου τίμησαν στη γενέτειρά της, καθώς στη Ροδοδάφνη Αχαΐας έδωσαν το όνομά της σε δρόμο.

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 61 ετών, χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.  Όπως επιθυμούσε, κηδεύτηκε στο μέρος όπου γεννήθηκε, καθώς εκεί βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της.

Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, αποκαλύφθηκε πως σε ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα, έχει τοποθετηθεί στη Ροδοδάφνη μία ταμπέλα στην οποία αναγράφεται «Οδός Ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου», ως φόρος τιμής.

«Πόσο όμορφο που την τίμησε το μέρος της και έδωσε το όνομά της σε οδό;», αναφέρεται στο βίντεο.

Δείτε βίντεο

@just_georgia_travels Συγκινητικό! ❤️ #φοργιου #φυπ #greece #καιτηκωνσταντινου #εγκληματα_σωσω ♬ πρωτότυπος ήχος - Νικόλας Βαρθακουλιας
Γεωργία Κοτζιά
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης