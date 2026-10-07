Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στη Φραγκίστα Ευρυτανίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ευρυτανία

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στη Φραγκίστα Ευρυτανίας

Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στη Φραγκίστα Ευρυτανίας
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (7/10) σε δάσος στον Φραγκίστα Ευρυτανίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.




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