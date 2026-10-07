Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στη Φραγκίστα Ευρυτανίας
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δάσος στη Φραγκίστα Ευρυτανίας
Κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (7/10) σε δάσος στον Φραγκίστα Ευρυτανίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φραγκίστα Ευρυτανίας.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 7, 2026
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