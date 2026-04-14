Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου: Μέχρι σήμερα δεν άντεχα να τη βλέπω στην οθόνη, είπε η αδερφή της
Είμαι πολύ ευτυχισμένη που την είχα αδερφή, συμπλήρωσε συγκινημένη η Μαρία Κωνσταντίνου
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου , η οποία έχασε τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, και η αδερφή της δήλωσε πως δεν άντεχε να τη βλέπει στην οθόνη όλο αυτό το διάστημα.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον τόπο καταγωγής της ηθοποιού με αφορμή τον έναν χρόνο από την απώλειά της, η Μαρία Κωνσταντίνου συγκινημένη δήλωσε πως η αδερφή της ήταν για εκείνη τα πάντα και είναι πολύ ευτυχισμένη που ήταν οικογένεια.
Η Μαρία Κωνσταντίνου είπε χαρακτηριστικά: «Μέχρι σήμερα δεν άντεχα να βλέπω την αδερφή μου στην οθόνη. Σήμερα την είδα και χάρηκα. Για εσάς ήταν η Καίτη Κωνσταντίνου, για εμένα ήταν η μάνα μου, η αδελφή μου, ο πατέρας μου, η μάνα των παιδιών μου και τα τελευταία χρόνια η γιαγιά των εγγονιών μου».
Παράλληλα, μίλησε και στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και επισήμανε: «Είμαι γεμάτη, είμαι πλήρης, είμαι πολύ ευτυχισμένη που την είχα αδερφή».
Στην εκδήλωση μίλησε και ο Μιχάλης Ρέππας, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια επισήμανε πως δεν κατάφερε ποτέ να της πει πόσο την εκτιμούσε: «Γενικώς η Καίτη δεν μιλούσε, εκφραζόταν χωρίς λέξεις και καταλάβαινες πάντα τι της αρέσει και αν ένιωθε άβολα. Αλλά η Καίτη κυρίως άκουγε. Μπορούσε να σε ακούει και να της εκμυστηρευτείς οτιδήποτε. Αυτή η κάπως αμίλητη φιλία με έδενε μαζί της όλα αυτά τα χρόνια και επειδή δεν μιλούσε, δεν της είχα πει ποτέ πόσο την εκτιμούσα και πόσο ψηλά την είχα για την εχεμύθεια και την ακεραιότητά της», δήλωσε.
Στην κάμερα της εκπομπής ανέφερε στη συνέχεια πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πως η Καίτη Κωνσταντίνου έχει φύγει: «Μην νομίζετε ότι το έχω συνειδητοποιήσει. Ενώ ξέρω τι έχει συμβεί, είναι σαν να μην ξέρω κιόλας. Η Καίτη ήταν πολύ σεμνή και δεν έκανε φτήνιες για να την λυπηθούν ή να τραβήξει το ενδιαφέρον. Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς αντιμετώπισε το τέλος. Είναι ένα παράδειγμα για εμένα, γιατί όλοι θα ηττηθούμε κάποια στιγμή και το θέμα είναι να ηττηθείς με αξιοπρέπεια. Και η Καίτη ήταν αξιοπρεπής μέχρι και την τελευταία στιγμή», είπε.
