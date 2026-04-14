Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου: Μέχρι σήμερα δεν άντεχα να τη βλέπω στην οθόνη, είπε η αδερφή της

Στην εκδήλωση μίλησε και ο Μιχάλης Ρέππας, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια επισήμανε πως δεν κατάφερε ποτέ να της πει πόσο την εκτιμούσε: «Γενικώς η Καίτη δεν μιλούσε, εκφραζόταν χωρίς λέξεις και καταλάβαινες πάντα τι της αρέσει και αν ένιωθε άβολα. Αλλά η Καίτη κυρίως άκουγε. Μπορούσε να σε ακούει και να της εκμυστηρευτείς οτιδήποτε. Αυτή η κάπως αμίλητη φιλία με έδενε μαζί της όλα αυτά τα χρόνια και επειδή δεν μιλούσε, δεν της είχα πει ποτέ πόσο την εκτιμούσα και πόσο ψηλά την είχα για την εχεμύθεια και την ακεραιότητά της», δήλωσε.

Στην κάμερα της εκπομπής ανέφερε στη συνέχεια πως ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει πως η Καίτη Κωνσταντίνου έχει φύγει: «Μην νομίζετε ότι το έχω συνειδητοποιήσει. Ενώ ξέρω τι έχει συμβεί, είναι σαν να μην ξέρω κιόλας. Η Καίτη ήταν πολύ σεμνή και δεν έκανε φτήνιες για να την λυπηθούν ή να τραβήξει το ενδιαφέρον. Ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς αντιμετώπισε το τέλος. Είναι ένα παράδειγμα για εμένα, γιατί όλοι θα ηττηθούμε κάποια στιγμή και το θέμα είναι να ηττηθείς με αξιοπρέπεια. Και η Καίτη ήταν αξιοπρεπής μέχρι και την τελευταία στιγμή», είπε.