Πόσο κοστίζει ένα Tesla στην Ελλάδα και πόσο στην Τουρκία; - Τι συμβαίνει με τις τιμές;
Πόσο κοστίζει ένα Tesla στην Ελλάδα και πόσο στην Τουρκία; - Τι συμβαίνει με τις τιμές;
Οι αριθμοί δείχνουν πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η πραγματική αξία ενός αυτοκινήτου από χώρα σε χώρα, ακόμη και όταν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο μοντέλο.
Το ίδιο Tesla Model Y ξεκινά στην Ελλάδα από 40.990 ευρώ και στην Τουρκία από 2.474.985 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 44.800 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Όμως η πραγματική διαφορά αποκαλύπτεται όταν οι τιμές συγκριθούν με τους μισθούς των δύο χωρών.
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