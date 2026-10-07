Πόσο κοστίζει ένα Tesla στην Ελλάδα και πόσο στην Τουρκία; - Τι συμβαίνει με τις τιμές;

Το ίδιο Tesla Model Y ξεκινά στην Ελλάδα από 40.990 ευρώ και στην Τουρκία από 2.474.985 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 44.800 ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία. Όμως η πραγματική διαφορά αποκαλύπτεται όταν οι τιμές συγκριθούν με τους μισθούς των δύο χωρών.