Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από του δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία
ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία Πυροσβεστική

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από του δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία

Αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη θέση «Λουτρά Ωραίας Ελένης»

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από του δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία
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Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο επιχείρηση παροχής βοήθειας της Πυροσβεστικής σε δύο άντρες, ηλικίας 42 και 37 ετών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη θέση «Λουτρά Ωραίας Ελένης» του δήμου Κορινθίων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30 και κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα από τους πυροσβέστες. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.
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