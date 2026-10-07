Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από του δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από του δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία
Αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη θέση «Λουτρά Ωραίας Ελένης»
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο επιχείρηση παροχής βοήθειας της Πυροσβεστικής σε δύο άντρες, ηλικίας 42 και 37 ετών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη θέση «Λουτρά Ωραίας Ελένης» του δήμου Κορινθίων.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30 και κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα από τους πυροσβέστες. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30 και κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.
Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα από τους πυροσβέστες. Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 37χρονος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.
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