Ράμερ Γουίλις: Σημαντική νίκη στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της για την επιμέλεια της κόρης τους
Ράμερ Γουίλις: Σημαντική νίκη στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της για την επιμέλεια της κόρης τους
Η κόρη του Μπρους Γουίλις είχε καταθέσει αίτημα για ρύθμιση της επιμέλειας, κατηγορώντας τον πατέρα του παιδιού της για παραβίαση της συμφωνίας τους
Μία σημαντική νίκη πέτυχε η Ράμερ Γουίλις στη συνεχιζόμενη διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης της, καθώς δικαστής αποφάσισε ότι οι επισκέψεις του πρώην συντρόφου της με το παιδί θα συνεχίσουν, προς το παρόν, να γίνονται υπό επίβλεψη.
Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες έκρινε ότι ο χρόνος επικοινωνίας του πρώην συντρόφου της Ράμερ Γουίλις, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, με την 3χρονη κόρη τους, Λουέτα, θα εξακολουθήσει να εποπτεύεται. Το ζήτημα που απομένει, δηλαδή αν θα μπορεί να έχει το παιδί μαζί του και κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς επιτηρητή, θα εξεταστεί σε ακρόαση στις 10 Σεπτεμβρίου.
Προς το παρόν, ο δικαστής ανέφερε ότι οι δύο γονείς θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο που εμπιστεύονται και οι δύο για την επίβλεψη των επισκέψεων. Αν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, τότε την επίβλεψη θα αναλάβει επαγγελματίας επιτηρητής.
Όσον αφορά άλλα ζητήματα που έθεσε η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, ο δικαστής ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποφανθεί γι' αυτά στην ίδια ακρόαση και ότι θα πρέπει να τα θέσει με διαφορετική νομική αίτηση.
Η Ράμερ Γουίλις προσέφυγε επειγόντως στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας να συνεχιστεί η εποπτεία του άλλοτε συντρόφου της, υποστηρίζοντας ότι έχει παραβιάσει επανειλημμένα τις αποφάσεις για την επιμέλεια και ότι έχει επιδείξει επικίνδυνη κρίση όταν βρίσκεται με το παιδί τους.
Υποστήριξε επίσης ότι ο πατέρας της κόρης της είχε επανειλημμένα προβλήματα με τις νταντάδες που είχαν οριστεί για να επιβλέπουν τον χρόνο που περνούσε με τη Λουέτα. Μεταξύ των περιστατικών που περιγράφονται στη δικαστική κατάθεση, η Γουίλις ισχυρίζεται ότι ο Τόμας άφησε τη νταντά που είχε αναλάβει την επίβλεψη μαζί με τη Λουέτα σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου και αργότερα αρνήθηκε να της επιτρέψει να μπει στο Airbnb όπου διέμενε με το παιδί.
Η διαμάχη τους για τη γονική μέριμνα είναι έντονη εδώ και μήνες, με τη Ντέμι Μουρ, να έχει επίσης εμπλακεί δημόσια στη διαμάχη, εξαπολύοντας επικρίσεις κατά του Τόμας.
Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες έκρινε ότι ο χρόνος επικοινωνίας του πρώην συντρόφου της Ράμερ Γουίλις, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, με την 3χρονη κόρη τους, Λουέτα, θα εξακολουθήσει να εποπτεύεται. Το ζήτημα που απομένει, δηλαδή αν θα μπορεί να έχει το παιδί μαζί του και κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς επιτηρητή, θα εξεταστεί σε ακρόαση στις 10 Σεπτεμβρίου.
Προς το παρόν, ο δικαστής ανέφερε ότι οι δύο γονείς θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο που εμπιστεύονται και οι δύο για την επίβλεψη των επισκέψεων. Αν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, τότε την επίβλεψη θα αναλάβει επαγγελματίας επιτηρητής.
Όσον αφορά άλλα ζητήματα που έθεσε η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, ο δικαστής ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποφανθεί γι' αυτά στην ίδια ακρόαση και ότι θα πρέπει να τα θέσει με διαφορετική νομική αίτηση.
Rumer Willis' Custody Battle: Ex's visits with daughter will remain supervised.— TMZ (@TMZ) September 3, 2026
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Υποστήριξε επίσης ότι ο πατέρας της κόρης της είχε επανειλημμένα προβλήματα με τις νταντάδες που είχαν οριστεί για να επιβλέπουν τον χρόνο που περνούσε με τη Λουέτα. Μεταξύ των περιστατικών που περιγράφονται στη δικαστική κατάθεση, η Γουίλις ισχυρίζεται ότι ο Τόμας άφησε τη νταντά που είχε αναλάβει την επίβλεψη μαζί με τη Λουέτα σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου και αργότερα αρνήθηκε να της επιτρέψει να μπει στο Airbnb όπου διέμενε με το παιδί.
Η διαμάχη τους για τη γονική μέριμνα είναι έντονη εδώ και μήνες, με τη Ντέμι Μουρ, να έχει επίσης εμπλακεί δημόσια στη διαμάχη, εξαπολύοντας επικρίσεις κατά του Τόμας.
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