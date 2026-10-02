Η Φλόριντα μηνύει τον Μπουρλά: Κατηγορεί την Pfizer ότι παραπλάνησε το κοινό για το εμβόλιο και δεν ενημέρωσε για τις επιπλοκές

Σύμφωνα με το Reuters, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα κατηγορεί την Pfizer ότι ποτέ δεν εξέτασε αν το εμβόλιο εμπόδιζε τη διάδοση του κορωνοϊού, αλλά και ότι

χρησιμοποίησε

για να κυριαρχήσει στην αγορά