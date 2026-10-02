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Η Φλόριντα μηνύει τον Μπουρλά: Κατηγορεί την Pfizer ότι παραπλάνησε το κοινό για το εμβόλιο και δεν ενημέρωσε για τις επιπλοκές
Η Φλόριντα μηνύει τον Μπουρλά: Κατηγορεί την Pfizer ότι παραπλάνησε το κοινό για το εμβόλιο και δεν ενημέρωσε για τις επιπλοκές
Σύμφωνα με το Reuters, ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα κατηγορεί την Pfizer ότι ποτέ δεν εξέτασε αν το εμβόλιο εμπόδιζε τη διάδοση του κορωνοϊού, αλλά και ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες τακτικές, για να κυριαρχήσει στην αγορά
Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, κατέθεσε αγωγή κατά της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer και του επικεφαλής της, Άλμπερτ Μπουρλά, κατηγορώντας την εταιρεία ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου για την Covid-19.
H αγωγή, που κατατέθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο, υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές παραπλανήθηκαν για το εμβόλιο, γράφει το Reuters. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλές, η Pfizer δεν τους αποκάλυψε τους δυνητικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων η μυοκαρδίτιδα και άλλες επιπλοκές.
Η Pfizer, κατά την αγωγή, αποκόμισε πάνω από 80 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις εμβολίων. Στη συνέχεια, όμως, σχεδόν τετραπλασίασε την τιμή του εμβολίου από 30 δολάρια σε 110 με 130 δολάρια ανά δόση το 2023.
Η πολιτεία, που ασκεί αγωγή βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ζητά δικαστική εντολή για την παύση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, πρόστιμα ύψους 10.000 δολαρίων ανά παράβαση ή 15.000 δολαρίων όταν υπέστησαν βλάβη ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία, καθώς και την επιστροφή των κερδών.
Από την πλευρά της η Pfizer δήλωσε οι ισχυρισμοί της πολιτείας είναι αβάσιμοι και ότι θα απαντήσει στην αγωγή εν ευθέτω χρόνω.
«Οι δηλώσεις της Pfizer σχετικά με το εμβόλιό της κατά της COVID-19 ήταν ακριβείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες, η εταιρεία υποστηρίζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της», ανέφερε η φαρμακοβιομηχανία.
«Η αγωγή και τα σχόλια του Γενικού Εισαγγελέα της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, μιλούν από μόνα τους», ήταν η απάντηση του γραφείου του.
H αγωγή, που κατατέθηκε σε πολιτειακό δικαστήριο, υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές παραπλανήθηκαν για το εμβόλιο, γράφει το Reuters. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλές, η Pfizer δεν τους αποκάλυψε τους δυνητικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων η μυοκαρδίτιδα και άλλες επιπλοκές.
Υποστηρίζει ακόμη η αγωγή ότι η Pfizer προέτρεπε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν για να προστατεύσουν τους άλλους, αν και ποτέ δεν εξέτασε αν το εμβόλιο εμπόδιζε τη διάδοση του ιού. Επιπλέον, αναφέρει το Reuters, η Φλόριντα κατηγορεί την Pfizer ότι χρησιμοποίησε αθέμιτες τακτικές για να κυριαρχήσει στην αγορά.
Weeks ago we learned Fauci and the biomedical state knew the COVID jabs were dangerous but hid it from us. While that investigation continues, today we sued Pfizer for deceptively marketing the products as safe—making billions—while pregnant women were miscarrying their babies and teenagers were having heart attacks.— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 1, 2026
Η Pfizer, κατά την αγωγή, αποκόμισε πάνω από 80 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις εμβολίων. Στη συνέχεια, όμως, σχεδόν τετραπλασίασε την τιμή του εμβολίου από 30 δολάρια σε 110 με 130 δολάρια ανά δόση το 2023.
Η πολιτεία, που ασκεί αγωγή βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, ζητά δικαστική εντολή για την παύση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, πρόστιμα ύψους 10.000 δολαρίων ανά παράβαση ή 15.000 δολαρίων όταν υπέστησαν βλάβη ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία, καθώς και την επιστροφή των κερδών.
Από την πλευρά της η Pfizer δήλωσε οι ισχυρισμοί της πολιτείας είναι αβάσιμοι και ότι θα απαντήσει στην αγωγή εν ευθέτω χρόνω.
«Οι δηλώσεις της Pfizer σχετικά με το εμβόλιό της κατά της COVID-19 ήταν ακριβείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες, η εταιρεία υποστηρίζει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της», ανέφερε η φαρμακοβιομηχανία.
«Η αγωγή και τα σχόλια του Γενικού Εισαγγελέα της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, μιλούν από μόνα τους», ήταν η απάντηση του γραφείου του.
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