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«Ένα γράμμα καρδιάς στους ανθρώπους που με κράτησαν στη ζωή»: Ασθενής ευχαριστεί το προσωπικό στο Τζάνειο, «πάντα δίπλα μας το ΕΣΥ» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης
«Ένα γράμμα καρδιάς στους ανθρώπους που με κράτησαν στη ζωή»: Ασθενής ευχαριστεί το προσωπικό στο Τζάνειο, «πάντα δίπλα μας το ΕΣΥ» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης
«Κάποια στιγμή χάθηκα, δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό... Όταν άνοιξα ξανά τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τα πρόσωπά σας, και αυτά τα πρόσωπα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ», έγραψε ο ασθενής
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ένα συγκινητικό γράμμα ευγνωμοσύνης ενός ασθενή προς το προσωπικό του Καρδιολογικού Τμήματος του Τζάνειου Νοσοκομείου.
Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «το ΕΣΥ είναι πάντα δίπλα μας με τους ανθρώπους του όταν το χρειαζόμαστε», ενώ ευχαρίστησε με τη σειρά του το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς.
Ο ασθενής υποστηρίζει πως από τη μέρα που έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο σκέφτεται το προσωπικό που τον περιέθαλψε. «Αυτά τα πρόσωπα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ», τονίζει, καθώς αφηγείται τις δύσκολες ώρες που πέρασε στη ΜΕΘ.
Όπως αναφέρει υποβλήθηκε σε μία κρίσιμη χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Εκεί ο ίδιος παραδέχεται πως φοβήθηκε για την ίδια του τη ζωή, αλλά τονίζει πως εμπιστεύθηκε την υγεία του στο προσωπικό του νοσοκομείου. «Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά η κατάστασή μου άρχισε να επιδεινώνεται. Η αναπνοή μου γινόταν όλο και πιο δύσκολη, το ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι χανόμουν… παρέδωσα το πνεύμα μου στον Θεό και το σώμα μου στους ανθρώπους της ΜΕΘ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη εμπιστοσύνης που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Θυμάμαι όλους σας γύρω μου. Όλους. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε τι. Θυμάμαι όμως ότι κανείς δεν έφυγε από δίπλα μου».
«Κάποια στιγμή χάθηκα, δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό. Όταν άνοιξα ξανά τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τα πρόσωπά σας», είπε.
Τέλος, σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα το ιατρικό προσωπικό, γεγονός που τον έκανε να αισθανθεί καλύτερα.
Αναλυτικά το γράμμα του ασθενή προς το προσωπικό του Τζάνειου Νοσοκομείο Πειραιά:
«Ένα γράμμα καρδιάς προς τους ανθρώπους που με κράτησαν στη ζωή.
(Καρδιολογικό Τμήμα – Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά) Βριλήσσια, 2/10/2026
Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «το ΕΣΥ είναι πάντα δίπλα μας με τους ανθρώπους του όταν το χρειαζόμαστε», ενώ ευχαρίστησε με τη σειρά του το Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς.
Ο ασθενής υποστηρίζει πως από τη μέρα που έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο σκέφτεται το προσωπικό που τον περιέθαλψε. «Αυτά τα πρόσωπα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ», τονίζει, καθώς αφηγείται τις δύσκολες ώρες που πέρασε στη ΜΕΘ.
Όπως αναφέρει υποβλήθηκε σε μία κρίσιμη χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Εκεί ο ίδιος παραδέχεται πως φοβήθηκε για την ίδια του τη ζωή, αλλά τονίζει πως εμπιστεύθηκε την υγεία του στο προσωπικό του νοσοκομείου. «Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά η κατάστασή μου άρχισε να επιδεινώνεται. Η αναπνοή μου γινόταν όλο και πιο δύσκολη, το ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι χανόμουν… παρέδωσα το πνεύμα μου στον Θεό και το σώμα μου στους ανθρώπους της ΜΕΘ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη εμπιστοσύνης που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Θυμάμαι όλους σας γύρω μου. Όλους. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε τι. Θυμάμαι όμως ότι κανείς δεν έφυγε από δίπλα μου».
«Κάποια στιγμή χάθηκα, δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό. Όταν άνοιξα ξανά τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τα πρόσωπά σας», είπε.
Τέλος, σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του είχε την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα το ιατρικό προσωπικό, γεγονός που τον έκανε να αισθανθεί καλύτερα.
Αναλυτικά το γράμμα του ασθενή προς το προσωπικό του Τζάνειου Νοσοκομείο Πειραιά:
«Ένα γράμμα καρδιάς προς τους ανθρώπους που με κράτησαν στη ζωή.
(Καρδιολογικό Τμήμα – Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά) Βριλήσσια, 2/10/2026
Αγαπητοί μου άνθρωποι,
Από τη μέρα που γύρισα σπίτι αισθάνομαι ότι σας χρωστάω αυτό το γράμμα. Προσπάθησα πολλές φορές να το γράψω και κάθε φορά το άφηνα στη μέση. Όχι γιατί δεν ήξερα τι να πω, αλλά γιατί όσα νιώθω για όλους εσάς δύσκολα χωρούν σε λέξεις.
Όσο περνούν οι ημέρες, δεν σας ξεχνώ. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σας σκέφτομαι όλο και περισσότερο. Κάθε φορά που φέρνω εκείνες τις ημέρες στο μυαλό μου, αισθάνομαι την καρδιά μου να χτυπά πιο δυνατά. Όχι από φόβο, αλλά από συγκίνηση. Και κάθε φορά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Όχι από λύπη, αλλά από ευγνωμοσύνη.
Όταν μπήκα στην αιμοδυναμική μονάδα, ήξερα ότι θα αντιμετώπιζα μια σοβαρή, μία κρίσιμη επέμβαση. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ τι θα ακολουθούσε.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επέμβασης μεταφέρθηκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά η κατάστασή μου άρχισε να επιδεινώνεται. Η αναπνοή μου γινόταν όλο και πιο δύσκολη, το ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι χανόμουν….
Εκείνη τη στιγμή πέρασε από το μυαλό μου μόνο μία σκέψη. Παρέδωσα το πνεύμα μου στον Θεό και το σώμα μου στους ανθρώπους της ΜΕΘ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη εμπιστοσύνης που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Θυμάμαι όλους σας γύρω μου. Όλους. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε τι. Θυμάμαι όμως ότι κανείς δεν έφυγε από δίπλα μου.
Θυμάμαι τον κύριο Πατσουράκο πάνω από εμένα, ήταν σαν να με αγκάλιαζε με όλο του το είναι, να κάνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν με μια αποφασιστικότητα που ακόμη και σήμερα μου δίνει δύναμη όταν τη σκέφτομαι.
Θυμάμαι τον κύριο Δημόπουλο, τον άνθρωπο που με την τέχνη και επιμονή του κατάφερε να αποφράξει την αρτηρία μου επιτυχώς, να μου μιλά συνεχώς. Δεν θυμάμαι τις λέξεις του, θυμάμαι όμως τη φωνή του. Ήρεμη, σταθερή καθησυχαστική. Μια φωνή που, ακόμη κι όταν ένιωθα ότι χανόμουν, με κρατούσε διαρκώς σε επαφή, κοντά σας.
Κάποια στιγμή χάθηκα, δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό. Όταν άνοιξα ξανά τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τα πρόσωπά σας, και αυτά τα πρόσωπα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
Θυμάμαι την αγωνία σας, παράλληλα την ανακούφισή σας, θυμάμαι τη βαθιά ικανοποίηση στα μάτια σας. Θυμάμαι τα μάτια της Σταυρούλας σχεδόν υγρά να με κοιτάζουν με τόση θαλπωρή και ανθρώπινη αγάπη που εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν να με κοιτούσε ένας δικός μου άνθρωπος. Θυμάμαι τη Λήδα δίπλα μου ψύχραιμη να με περιποιείται με τόση ζεστασιά, σαν να φρόντιζε κάποιον από την οικογένειά της. Αυτές οι εικόνες δεν θα φύγουν ποτέ από τη μνήμη μου.
Τις επόμενες ημέρες άρχισα να γνωρίζω τον καθένα σας λίγο καλύτερα. Με τον Δημήτρη συζητούσαμε τα πάντα. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία από την πρώτη, και κάθε στιγμή μετά. Θυμάμαι πριν από ένα επισκεπτήριο με αρωμάτισε ώστε να μυρίζω όμορφα στη σύζυγό μου, με συγκίνησε πολύ αυτή του η κίνηση, βαθιά ανθρώπινη. Μαζί του, για λίγα λεπτά ξεχνούσα ότι ήμουν ασθενής.
Με τον επίσης αγαπητό Σταμάτη, ένιωθα την καθαρή αύρα του και το ενδιαφέρον του, μιλούσαμε επίσης για τον Παναθηναϊκό. Μέσα στη ΜΕΘ βρήκαμε χρόνο να χαμογελάσουμε για κάτι τόσο απλό.
Τον Βαγγέλη δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Για εμένα ήταν η προσωποποίηση της αισιοδοξίας. Κάθε φορά που έμπαινε στον θάλαμο, έφερνε μαζί του χαμόγελο, χιούμορ και μια απίστευτη και ανεξάντλητη θετική ενέργεια. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά η παρουσία του λειτουργούσε σαν φάρμακο.
Θυμάμαι ακόμη μια συντοπίτισσά μου, από Βριλήσσια, δυστυχώς δεν είμαι βέβαιος αν τη λένε Έλενα, Ελεάννα ή Ελεονόρα. Αν διαβάζει αυτό το γράμμα, θέλω να ξέρει ότι τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, ακόμη κι αν η μνήμη μου πρόδωσε το όνομά της».
Από τη μέρα που γύρισα σπίτι αισθάνομαι ότι σας χρωστάω αυτό το γράμμα. Προσπάθησα πολλές φορές να το γράψω και κάθε φορά το άφηνα στη μέση. Όχι γιατί δεν ήξερα τι να πω, αλλά γιατί όσα νιώθω για όλους εσάς δύσκολα χωρούν σε λέξεις.
Όσο περνούν οι ημέρες, δεν σας ξεχνώ. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σας σκέφτομαι όλο και περισσότερο. Κάθε φορά που φέρνω εκείνες τις ημέρες στο μυαλό μου, αισθάνομαι την καρδιά μου να χτυπά πιο δυνατά. Όχι από φόβο, αλλά από συγκίνηση. Και κάθε φορά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Όχι από λύπη, αλλά από ευγνωμοσύνη.
Όταν μπήκα στην αιμοδυναμική μονάδα, ήξερα ότι θα αντιμετώπιζα μια σοβαρή, μία κρίσιμη επέμβαση. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ τι θα ακολουθούσε.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επέμβασης μεταφέρθηκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά η κατάστασή μου άρχισε να επιδεινώνεται. Η αναπνοή μου γινόταν όλο και πιο δύσκολη, το ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι χανόμουν….
Εκείνη τη στιγμή πέρασε από το μυαλό μου μόνο μία σκέψη. Παρέδωσα το πνεύμα μου στον Θεό και το σώμα μου στους ανθρώπους της ΜΕΘ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη εμπιστοσύνης που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Θυμάμαι όλους σας γύρω μου. Όλους. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε τι. Θυμάμαι όμως ότι κανείς δεν έφυγε από δίπλα μου.
Θυμάμαι τον κύριο Πατσουράκο πάνω από εμένα, ήταν σαν να με αγκάλιαζε με όλο του το είναι, να κάνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν με μια αποφασιστικότητα που ακόμη και σήμερα μου δίνει δύναμη όταν τη σκέφτομαι.
Θυμάμαι τον κύριο Δημόπουλο, τον άνθρωπο που με την τέχνη και επιμονή του κατάφερε να αποφράξει την αρτηρία μου επιτυχώς, να μου μιλά συνεχώς. Δεν θυμάμαι τις λέξεις του, θυμάμαι όμως τη φωνή του. Ήρεμη, σταθερή καθησυχαστική. Μια φωνή που, ακόμη κι όταν ένιωθα ότι χανόμουν, με κρατούσε διαρκώς σε επαφή, κοντά σας.
Κάποια στιγμή χάθηκα, δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτό. Όταν άνοιξα ξανά τα μάτια μου, το πρώτο πράγμα που είδα ήταν τα πρόσωπά σας, και αυτά τα πρόσωπα δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
Θυμάμαι την αγωνία σας, παράλληλα την ανακούφισή σας, θυμάμαι τη βαθιά ικανοποίηση στα μάτια σας. Θυμάμαι τα μάτια της Σταυρούλας σχεδόν υγρά να με κοιτάζουν με τόση θαλπωρή και ανθρώπινη αγάπη που εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν να με κοιτούσε ένας δικός μου άνθρωπος. Θυμάμαι τη Λήδα δίπλα μου ψύχραιμη να με περιποιείται με τόση ζεστασιά, σαν να φρόντιζε κάποιον από την οικογένειά της. Αυτές οι εικόνες δεν θα φύγουν ποτέ από τη μνήμη μου.
Τις επόμενες ημέρες άρχισα να γνωρίζω τον καθένα σας λίγο καλύτερα. Με τον Δημήτρη συζητούσαμε τα πάντα. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία από την πρώτη, και κάθε στιγμή μετά. Θυμάμαι πριν από ένα επισκεπτήριο με αρωμάτισε ώστε να μυρίζω όμορφα στη σύζυγό μου, με συγκίνησε πολύ αυτή του η κίνηση, βαθιά ανθρώπινη. Μαζί του, για λίγα λεπτά ξεχνούσα ότι ήμουν ασθενής.
Με τον επίσης αγαπητό Σταμάτη, ένιωθα την καθαρή αύρα του και το ενδιαφέρον του, μιλούσαμε επίσης για τον Παναθηναϊκό. Μέσα στη ΜΕΘ βρήκαμε χρόνο να χαμογελάσουμε για κάτι τόσο απλό.
Τον Βαγγέλη δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Για εμένα ήταν η προσωποποίηση της αισιοδοξίας. Κάθε φορά που έμπαινε στον θάλαμο, έφερνε μαζί του χαμόγελο, χιούμορ και μια απίστευτη και ανεξάντλητη θετική ενέργεια. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά η παρουσία του λειτουργούσε σαν φάρμακο.
Θυμάμαι ακόμη μια συντοπίτισσά μου, από Βριλήσσια, δυστυχώς δεν είμαι βέβαιος αν τη λένε Έλενα, Ελεάννα ή Ελεονόρα. Αν διαβάζει αυτό το γράμμα, θέλω να ξέρει ότι τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, ακόμη κι αν η μνήμη μου πρόδωσε το όνομά της».
Το ΕΣΥ είναι πάντα δίπλα μας με τους ανθρώπους του όταν το χρειαζόμαστε. Εύγε στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς:— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 2, 2026
«Ένα γράμμα καρδιάς προς τους ανθρώπους που με κράτησαν στη ζωή.
(Καρδιολογικό Τμήμα – Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά)
Βριλήσσια, 2/10/2026
Αγαπητοί μου άνθρωποι,… pic.twitter.com/t6amTe8aM0
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