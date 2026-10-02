«Ένα γράμμα καρδιάς στους ανθρώπους που με κράτησαν στη ζωή»: Ασθενής ευχαριστεί το προσωπικό στο Τζάνειο, «πάντα δίπλα μας το ΕΣΥ» λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το ΕΣΥ είναι πάντα δίπλα μας με τους ανθρώπους του όταν το χρειαζόμαστε. Εύγε στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς:



«Ένα γράμμα καρδιάς προς τους ανθρώπους που με κράτησαν στη ζωή.



(Καρδιολογικό Τμήμα – Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά)



Βριλήσσια, 2/10/2026



Αγαπητοί μου άνθρωποι,… pic.twitter.com/t6amTe8aM0 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 2, 2026

Αγαπητοί μου άνθρωποι,Από τη μέρα που γύρισα σπίτι αισθάνομαι ότι σας χρωστάω αυτό το γράμμα. Προσπάθησα πολλές φορές να το γράψω και κάθε φορά το άφηνα στη μέση. Όχι γιατί δεν ήξερα τι να πω, αλλά γιατί όσα νιώθω για όλους εσάς δύσκολα χωρούν σε λέξεις.. Κάθε φορά που φέρνω εκείνες τις ημέρες στο μυαλό μου, αισθάνομαι την καρδιά μου να χτυπά πιο δυνατά. Όχι από φόβο, αλλά από συγκίνηση. Και κάθε φορά τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Όχι από λύπη, αλλά από ευγνωμοσύνη.Όταν μπήκα στην αιμοδυναμική μονάδα, ήξερα ότι θα αντιμετώπιζα μια σοβαρή, μία κρίσιμη επέμβαση. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ τι θα ακολουθούσε.Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επέμβασης μεταφέρθηκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.Εκείνη τη στιγμή πέρασε από το μυαλό μου μόνο μία σκέψη.. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη εμπιστοσύνης που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Θυμάμαι όλους σας γύρω μου. Όλους. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε τι. Θυμάμαι όμως ότι κανείς δεν έφυγε από δίπλα μου.Θυμάμαι τον κύριο Πατσουράκο πάνω από εμένα, ήταν σαν να με αγκάλιαζε με όλο του το είναι, να κάνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν με μια αποφασιστικότητα που ακόμη και σήμερα μου δίνει δύναμη όταν τη σκέφτομαι.Θυμάμαι τον κύριο Δημόπουλο, τον άνθρωπο που με την τέχνη και επιμονή του κατάφερε να αποφράξει την αρτηρία μου επιτυχώς, να μου μιλά συνεχώς. Δεν θυμάμαι τις λέξεις του, θυμάμαι όμως τη φωνή του. Ήρεμη, σταθερή καθησυχαστική. Μια φωνή που, ακόμη κι όταν ένιωθα ότι χανόμουν, με κρατούσε διαρκώς σε επαφή, κοντά σας.Θυμάμαι την αγωνία σας, παράλληλα την ανακούφισή σας, θυμάμαι τη βαθιά ικανοποίηση στα μάτια σας. Θυμάμαι τα μάτια της Σταυρούλας σχεδόν υγρά να με κοιτάζουν με τόση θαλπωρή και ανθρώπινη αγάπη που εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν να με κοιτούσε ένας δικός μου άνθρωπος. Θυμάμαι τη Λήδα δίπλα μου ψύχραιμη να με περιποιείται με τόση ζεστασιά, σαν να φρόντιζε κάποιον από την οικογένειά της. Αυτές οι εικόνες δεν θα φύγουν ποτέ από τη μνήμη μου.Με τον Δημήτρη συζητούσαμε τα πάντα. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι οικεία από την πρώτη, και κάθε στιγμή μετά. Θυμάμαι πριν από ένα επισκεπτήριο με αρωμάτισε ώστε να μυρίζω όμορφα στη σύζυγό μου, με συγκίνησε πολύ αυτή του η κίνηση, βαθιά ανθρώπινη. Μαζί του, για λίγα λεπτά ξεχνούσα ότι ήμουν ασθενής.Με τον επίσης αγαπητό Σταμάτη, ένιωθα την καθαρή αύρα του και το ενδιαφέρον του, μιλούσαμε επίσης για τον Παναθηναϊκό. Μέσα στη ΜΕΘ βρήκαμε χρόνο να χαμογελάσουμε για κάτι τόσο απλό.Τον Βαγγέλη δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Για εμένα ήταν η προσωποποίηση της αισιοδοξίας. Κάθε φορά που έμπαινε στον θάλαμο, έφερνε μαζί του χαμόγελο, χιούμορ και μια απίστευτη και ανεξάντλητη θετική ενέργεια. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει, αλλά η παρουσία του λειτουργούσε σαν φάρμακο.Θυμάμαι ακόμη μια συντοπίτισσά μου, από Βριλήσσια, δυστυχώς δεν είμαι βέβαιος αν τη λένε Έλενα, Ελεάννα ή Ελεονόρα. Αν διαβάζει αυτό το γράμμα, θέλω να ξέρει ότι τη θυμάμαι με πολλή αγάπη, ακόμη κι αν η μνήμη μου πρόδωσε το όνομά της».