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Tροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο: ΙΧ ξήλωσε τρεις κολώνες φωτισμού, δείτε βίντεο
Tροχαίο με δύο σοβαρά τραυματίες στην Κόρινθο: ΙΧ ξήλωσε τρεις κολώνες φωτισμού, δείτε βίντεο
Δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε όχημα μετά τη σύγκρουση στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται σοβαρά και να χρειάζεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.
Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 23:20 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την είσοδο της πόλης της Κορίνθου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα οχήματα να εκτραπεί από την πορεία του και να κινηθεί ανεξέλεγκτα.
Κατά την πορεία του προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού, ξηλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τέταρτη πριν τελικά ακινητοποιηθεί.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό τους.
Οι τραυματίες παραδόθηκαν στη συνέχεια σε πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά και την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται.
Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 23:20 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την είσοδο της πόλης της Κορίνθου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα οχήματα να εκτραπεί από την πορεία του και να κινηθεί ανεξέλεγκτα.
Κατά την πορεία του προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού, ξηλώνοντας τρεις από αυτές, ενώ στη συνέχεια χτύπησε και σε τέταρτη πριν τελικά ακινητοποιηθεί.
Δύο εγκλωβισμένοι στο όχημαΜέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρουν σοβαρά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, που προχώρησε στον απεγκλωβισμό τους.
Οι τραυματίες παραδόθηκαν στη συνέχεια σε πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά και την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται.
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