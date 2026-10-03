Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ Δεξαμενόπλοιο Ομάν

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες

Το πλοίο μετέφερε αργό πετρέλαιο και χτυπήθηκε ανατολικά του Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα, άγνωστη η έκταση των ζημιών

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, δεύτερη επίθεση μέσα σε λίγες ώρες
Ο πλοίαρχος δεξαμενοπλοίου μεταφοράς αργού πετρελαίου ανέφερε «πλήγμα» από αγνώστου ταυτότητας βλήμα, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο βρισκόταν 4 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν όταν δέχθηκε την επίθεση, ανέφερε η UKMTO.

Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σύμφωνα με την ενημέρωση.



Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, σε διάστημα λίγων ωρών. Από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

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