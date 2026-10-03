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H Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας
H Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας
Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν και κατέπεσε εκτός της ιαπωνικής ΑΟΖ - Νέα ένταση μετά το επεισόδιο με τις νάρκες στην DMZ
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα - όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας -, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.
Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.
Χθες Παρασκευή, η Πιονγκγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), απορρίπτοντας την αξίωση της Νότιας Κορέας να ζητήσει συγγνώμη.
Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.
Χθες Παρασκευή, η Πιονγκγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), απορρίπτοντας την αξίωση της Νότιας Κορέας να ζητήσει συγγνώμη.
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