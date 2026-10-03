H Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα Βαλλιστικός πύραυλος

H Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν και κατέπεσε εκτός της ιαπωνικής ΑΟΖ - Νέα ένταση μετά το επεισόδιο με τις νάρκες στην DMZ

H Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη Θάλασσα της Ιαπωνίας
Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική Θάλασσα - όπως αποκαλείται στην κορεατική χερσόνησο η Θάλασσα της Ιαπωνίας -, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο ανέφερε ότι ο πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, μακριά από την ιαπωνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Γουονσάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στη Σεούλ.

Χθες Παρασκευή, η Πιονγκγιάνγκ είχε χαρακτηρίσει «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Σεούλ ότι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ), απορρίπτοντας την αξίωση της Νότιας Κορέας να ζητήσει συγγνώμη.

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης