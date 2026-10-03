Υπόθεση τρομοκρατίας με στόχο πολιτικό ηγέτη στη Βρετανία: Στο κάδρο και άγρια δολοφονία πρώην υπουργού

28χρονος φέρεται να είχε στο στόχαστρο τον Νάιτζελ Φάρατζ του Reform UK - Ερευνάται και υπόθεση εμπρηστικού μηχανισμού σε κατοικία





Σύμφωνα με τη βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η έρευνα αφορά φερόμενη δράση από τις 31 Μαΐου 2024 έως τις 8 Ιουλίου 2026.



Η δολοφονία της Αν Γουίντεκομπ Ο Κέρι είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών από τον Ιούλιο για τη δολοφονία της 78χρονης Αν Γουίντεκομπ, πρώην υπουργού των Συντηρητικών και εκπροσώπου του



Σύμφωνα με όσα έχουν ακουστεί στο δικαστήριο, η Γουίντεκομπ σκοτώθηκε στις 8 Ιουλίου, αφού δέχθηκε 21 χτυπήματα στο κεφάλι με σφυρί μέσα στο σπίτι της στο Χέιτορ του Ντάρτμουρ, στο Ντέβον.



Ο Κέρι, ο οποίος διαμένει στο Ρόδεραμ του Νότιου Γιορκσάιρ, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της στις 20 Ιουλίου.







Όπως ανέφερε, ειδική ομάδα από ντετέκτιβ, αναλυτές και ιατροδικαστές εξέτασε πολλαπλές ερευνητικές κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να προκύψει η νέα δικαστική εξέλιξη.



Στην υπόθεση παρενέβη και η Ειδική Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος και Αντιτρομοκρατίας της Crown Prosecution Service.



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Όπως πρόσθεσε, οι εισαγγελικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με την αστυνομία και έκριναν ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.



Ο Κέρι αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Westminster Magistrates' Court στις 7 Οκτωβρίου.



Η υπόθεση με την κατοικία του Φάρατζ Τον Αύγουστο, η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία άνοιξε εκ νέου έρευνα για περιστατικό που αφορούσε κατοικία του Νάιτζελ Φάρατζ στο νότιο Λονδίνο.



Νέα και ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση παίρνει στη Βρετανία η υπόθεση του 28χρονου Τζόσουα Κέρι, ο οποίος διώκεται ήδη για τη δολοφονία της Αν Γουίντεκομπ , καθώς οι αρχές τον παρέπεμψαν πλέον για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών , με έναν από τους φερόμενους στόχους να είναι ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ Σύμφωνα με τη βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η έρευνα αφορά φερόμενη δράση από τις 31 Μαΐου 2024 έως τις 8 Ιουλίου 2026.Ο Κέρι είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών από τον Ιούλιο για τη δολοφονία της 78χρονης Αν Γουίντεκομπ, πρώην υπουργού των Συντηρητικών και εκπροσώπου του Reform UK Σύμφωνα με όσα έχουν ακουστεί στο δικαστήριο, η Γουίντεκομπ σκοτώθηκε στις 8 Ιουλίου, αφού δέχθηκε 21 χτυπήματα στο κεφάλι με σφυρί μέσα στο σπίτι της στο Χέιτορ του Ντάρτμουρ, στο Ντέβον.Ο Κέρι, ο οποίος διαμένει στο Ρόδεραμ του Νότιου Γιορκσάιρ, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της στις 20 Ιουλίου.Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι οι αρχές διεξάγουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα «μια εξαιρετικά εντατική και περίπλοκη έρευνα».Όπως ανέφερε, ειδική ομάδα από ντετέκτιβ, αναλυτές και ιατροδικαστές εξέτασε πολλαπλές ερευνητικές κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να προκύψει η νέα δικαστική εξέλιξη.Στην υπόθεση παρενέβη και η Ειδική Διεύθυνση Σοβαρού Εγκλήματος και Αντιτρομοκρατίας της Crown Prosecution Service.Ο επικεφαλής εισαγγελέας Φρανκ Φέργκιουσον δήλωσε ότι, έπειτα από προσεκτική εξέταση των στοιχείων, αποφασίστηκε η δίωξη του Κέρι για ενέργειες που φέρεται να σχετίζονται με προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων.Όπως πρόσθεσε, οι εισαγγελικές αρχές συνεργάστηκαν στενά με την αστυνομία και έκριναν ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.Ο Κέρι αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Westminster Magistrates' Court στις 7 Οκτωβρίου.Τον Αύγουστο, η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία άνοιξε εκ νέου έρευνα για περιστατικό που αφορούσε κατοικία του Νάιτζελ Φάρατζ στο νότιο Λονδίνο.

Η υπόθεση είχε αρχικά κλείσει ύστερα από έρευνα διάρκειας ενός έτους, όμως οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν στοιχείο που δεν είχε διερευνηθεί προηγουμένως.



Ο Φάρατζ είχε δηλώσει στη Daily Telegraph τον Απρίλιο ότι στις αρχές του προηγούμενου έτους είχε τοποθετηθεί αναμμένος εμπρηστικός μηχανισμός στο κουτί αλληλογραφίας του σπιτιού του.



Ο ίδιος απουσίαζε εκείνη την ημέρα και είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «απόπειρα εμπρησμού».



Η δολοφονία της Γουίντεκομπ αναζωπύρωσε στη Βρετανία τις ανησυχίες για την ασφάλεια πολιτικών προσώπων, ειδικά μετά την εμπλοκή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και τη διεύρυνση της έρευνας.



Οι τοπικές αρχές είχαν αρχικά αποκλείσει το ενδεχόμενο πολιτικού κινήτρου, πριν η αντιτρομοκρατική υπηρεσία αναλάβει την υπόθεση και κάνει λόγο για «στοχευμένη επίθεση».