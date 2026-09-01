Η Ράμερ Γουίλις κατέθεσε αίτημα για επείγουσα ρύθμιση της επιμέλειας της κόρης της, κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της για παραβίαση της συμφωνίας τους
Η Ράμερ Γουίλις κατέθεσε αίτημα για επείγουσα ρύθμιση της επιμέλειας της κόρης της, κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της για παραβίαση της συμφωνίας τους
Η κόρη του Μπρους Γουίλις ζητά ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας να συνεχίσει να βλέπει την τρίχρονη κόρη τους υπό επίβλεψη
Αίτημα για επείγουσα ρύθμιση της επιμέλειας κατέθεσε η Ράμερ Γουίλις, ζητώντας ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας να συνεχίσει να βλέπει την τρίχρονη κόρη τους υπό επίβλεψη.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το People, η 38χρονη κόρη του Μπρους Γουίλις ζήτησε από δικαστή να μην ανασταλεί η επιτηρούμενη επικοινωνία του Τόμας με την κόρη τους, υποστηρίζοντας ότι εκείνος παραβιάζει επανειλημμένα τoυς όρους της συμφωνίας για την επιμέλεια και έχει επιδείξει επικίνδυνη κρίση σε ζητήματα που αφορούν την τρίχρονη Λουέτα.
«Το αίτημα που υποβάλλεται εδώ είναι το Δικαστήριο να συνεχίσει τις επιτηρούμενες επισκέψεις και να μην επιτρέψει διανυκτερεύσεις έως ότου πραγματοποιηθεί ακρόαση για το ζήτημα και εκδοθεί περαιτέρω δικαστική απόφαση», αναφέρεται στο έγγραφο.
Σε δήλωσή του στο People, ο δικηγόρος του Τόμας, Μάικ Κρέτζμερ, υποστήριξε ότι η Γουίλις «συνεχίζει να διαδίδει το ένα ψέμα μετά το άλλο σχετικά με τον κ. Τόμας». «Το Δικαστήριο έχει ήδη αποφασίσει ότι οι μη επιτηρούμενες, διανυκτερεύουσες επισκέψεις του κ. Τόμας θα ξεκινούσαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις που ευνοούν τον κ. Τόμας, η κ. Γουίλις κατέθεσε ένα απερίσκεπτο και αποδεδειγμένα ψευδές δικόγραφο ενώπιον του Δικαστηρίου, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του κ. Τόμας για μια σειρά ζητημάτων, τα οποία θα εξεταστούν όλα από το δικαστήριο στις 10 Σεπτεμβρίου», ανέφερε στη συνέχεια.
Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι: «Η κ. Γουίλις επίσης, χωρίς άδεια ή έγκυρη δικαστική απόφαση, δήλωσε ότι έχει μετακομίσει στο Νάσβιλ μαζί με το παιδί τους, παρεμποδίζοντας περαιτέρω τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία του κ. Τόμας. Η κ. Γουίλις συνεχίζει να αγνοεί επιδεικτικά τις δικαστικές αποφάσεις και να επιδίδεται σε μια αδικαιολόγητη εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον του κ. Τόμας», με τη Ράμερ Γουίλις να υποστηρίζει ότι η μετακόμιση έγινε με την άδεια του πρώην συντρόφου της.
«Η κ. Γουίλις θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συμπεριφοράς της. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο κ. Τόμας είναι ένας απόλυτα ικανός, στοργικός και αφοσιωμένος πατέρας για την κόρη τους. Ο κ. Τόμας δεν έχει κάνει ποτέ χρήση παράνομων ουσιών ούτε έχει προβεί σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει το παιδί τους σε κίνδυνο», κατέληξε ο Κρέτζμερ.
Ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας και η κόρη του ηθοποιού βρίσκονται σε έντονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους, Λουέτα, από τον Ιούλιο του 2025, όταν ο Τόμας κατέθεσε για πρώτη φορά αίτημα για επιμέλεια και δικαίωμα επικοινωνίας. Πρόσφατα, ο Τόμας υποστήριξε ότι η ηθοποιός του απέκλεισε σκόπιμα την πρόσβαση στην κόρη τους.
Το ζευγάρι χώρισε τον Αύγουστο του 2024, με τη Γουίλις να έχει εξαφαλίσει την κύρια επιμέλεια της κόρης τους, έπειτα από καταγγελίες που έκανε εναντίον του πρώην συντρόφου της για συναισθηματική κακοποίηση, τις οποίες εκείνος αρνείται.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το People, η 38χρονη κόρη του Μπρους Γουίλις ζήτησε από δικαστή να μην ανασταλεί η επιτηρούμενη επικοινωνία του Τόμας με την κόρη τους, υποστηρίζοντας ότι εκείνος παραβιάζει επανειλημμένα τoυς όρους της συμφωνίας για την επιμέλεια και έχει επιδείξει επικίνδυνη κρίση σε ζητήματα που αφορούν την τρίχρονη Λουέτα.
«Το αίτημα που υποβάλλεται εδώ είναι το Δικαστήριο να συνεχίσει τις επιτηρούμενες επισκέψεις και να μην επιτρέψει διανυκτερεύσεις έως ότου πραγματοποιηθεί ακρόαση για το ζήτημα και εκδοθεί περαιτέρω δικαστική απόφαση», αναφέρεται στο έγγραφο.
Rumer Willis Files Emergency Custody Order, Claims Ex Derek Richard Thomas Violates Their Agreement and ‘Endangers’ Daughter https://t.co/DFmqJSzr2p— People (@people) August 31, 2026
Σε δήλωσή του στο People, ο δικηγόρος του Τόμας, Μάικ Κρέτζμερ, υποστήριξε ότι η Γουίλις «συνεχίζει να διαδίδει το ένα ψέμα μετά το άλλο σχετικά με τον κ. Τόμας». «Το Δικαστήριο έχει ήδη αποφασίσει ότι οι μη επιτηρούμενες, διανυκτερεύουσες επισκέψεις του κ. Τόμας θα ξεκινούσαν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφύγει τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις που ευνοούν τον κ. Τόμας, η κ. Γουίλις κατέθεσε ένα απερίσκεπτο και αποδεδειγμένα ψευδές δικόγραφο ενώπιον του Δικαστηρίου, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον του κ. Τόμας για μια σειρά ζητημάτων, τα οποία θα εξεταστούν όλα από το δικαστήριο στις 10 Σεπτεμβρίου», ανέφερε στη συνέχεια.
Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι: «Η κ. Γουίλις επίσης, χωρίς άδεια ή έγκυρη δικαστική απόφαση, δήλωσε ότι έχει μετακομίσει στο Νάσβιλ μαζί με το παιδί τους, παρεμποδίζοντας περαιτέρω τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία του κ. Τόμας. Η κ. Γουίλις συνεχίζει να αγνοεί επιδεικτικά τις δικαστικές αποφάσεις και να επιδίδεται σε μια αδικαιολόγητη εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον του κ. Τόμας», με τη Ράμερ Γουίλις να υποστηρίζει ότι η μετακόμιση έγινε με την άδεια του πρώην συντρόφου της.
«Η κ. Γουίλις θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της συμπεριφοράς της. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, ο κ. Τόμας είναι ένας απόλυτα ικανός, στοργικός και αφοσιωμένος πατέρας για την κόρη τους. Ο κ. Τόμας δεν έχει κάνει ποτέ χρήση παράνομων ουσιών ούτε έχει προβεί σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που έθεσε ή θα μπορούσε να θέσει το παιδί τους σε κίνδυνο», κατέληξε ο Κρέτζμερ.
Ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας και η κόρη του ηθοποιού βρίσκονται σε έντονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους, Λουέτα, από τον Ιούλιο του 2025, όταν ο Τόμας κατέθεσε για πρώτη φορά αίτημα για επιμέλεια και δικαίωμα επικοινωνίας. Πρόσφατα, ο Τόμας υποστήριξε ότι η ηθοποιός του απέκλεισε σκόπιμα την πρόσβαση στην κόρη τους.
Το ζευγάρι χώρισε τον Αύγουστο του 2024, με τη Γουίλις να έχει εξαφαλίσει την κύρια επιμέλεια της κόρης τους, έπειτα από καταγγελίες που έκανε εναντίον του πρώην συντρόφου της για συναισθηματική κακοποίηση, τις οποίες εκείνος αρνείται.
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