Πνευμονική πανώλη στη Σιβηρία: Νεκρή 28χρονη εργαζόμενη σε εργαστήριο, 200 άνθρωποι σε καραντίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Σιβηρία Πανώλη Καραντίνα

Πνευμονική πανώλη στη Σιβηρία: Νεκρή 28χρονη εργαζόμενη σε εργαστήριο, 200 άνθρωποι σε καραντίνα

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να μολύνθηκε από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης

Πνευμονική πανώλη στη Σιβηρία: Νεκρή 28χρονη εργαζόμενη σε εργαστήριο, 200 άνθρωποι σε καραντίνα
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Μια γυναίκα πέθανε από πνευμονική πανώλη στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τοπικός αξιωματούχος, ενώ ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως δεκάδες άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Το θύμα είναι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, τεχνικός εργαστηρίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η άτυχη γυναίκα, η οποία εργαζόταν στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης στο Ιρκούτσκ, φέρεται να μολύνθηκε από σπασμένο δοκιμαστικό σωλήνα.

Σε καραντίνα έχουν τεθεί έως και 200 άνθρωποι, με τους οποίους ενδέχεται να είχε έρθει σε επαφή η Σιπίλοβα, αναφέρουν οι πληροφορίες.




Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση από το ρωσικό υπουργείο Υγείας.

Ο Αλεξέι Τσιντένοφ, κυβερνήτης της Μπουργιατίας, είχε ενημερώσει νωρίτερα μέσω ανάρτησης σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης πως μια γυναίκα στη γειτονική περιφέρεια Ιρκούτσκ «πέθανε από πανώλη».

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήρια. Η πνευμονική πανώλη είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
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