Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση στα Δωδεκάνησα, νέος γύρος βροχών στην Κρήτη

Ισχυρές καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής - Στην Κατηγορία 4 το επεισόδιο βροχόπτωσης στην Κρήτη, έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο





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Πιο συγκεκριμένα:



1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:





β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.



2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.



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Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 02/10 θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 03/10, ενώ την Κυριακή 04/10 προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.







Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για τις περιοχές της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Όπως διακρίνεται στον Χάρτη τα ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.



Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων , με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα . Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που θα φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ. ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, με ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού.Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη έως τη νύχταΠιο συγκεκριμένα:1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.Μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή 04/10/2026.Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 02/10 θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 03/10, ενώ την Κυριακή 04/10 προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.Στον παρακάτω Χάρτη παρουσιάζεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για τις περιοχές της νότιας ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. Όπως διακρίνεται στον Χάρτη τα ύψη βροχής στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης για το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλά.





Χάρτης. Το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 04/10 για την περιοχή της νότιας χώρας, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.



Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για το Σάββατο 03/10, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).



Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένονται νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές την Παρασκευή 02/10 σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου 03/10 έως το πρωί της Κυριακής 04/10 προβλέπονται τοπικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στο νησί της Ρόδου.



Παράλληλα, οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν έως και το Σάββατο 03/10, με μικρή εξασθένηση την Κυριακή 04/10.



Ο καιρός σήμερα Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα έως το βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα (Ρόδος) θα είναι έντονα.



Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 12 έως 25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 18 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), με σταδιακή μικρή εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.



Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), με μικρή εξασθένηση μετά το απόγευμα.



Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.