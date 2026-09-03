Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τη συμβολική τελετή με την οποία επισφράγισε την αγάπη της με τον τότε σύντροφό της