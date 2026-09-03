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Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
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Μαρία Σολωμού Γάμος

Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από τη συμβολική τελετή με την οποία επισφράγισε την αγάπη της με τον τότε σύντροφό της

Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Γεωργία Κοτζιά
42 ΣΧΟΛΙΑ
Τον άγνωστο «γάμο» που είχε πραγματοποιήσει σε ηλικία 19 ετών με τον εφηβικό της έρωτα αποκάλυψε η Μαρία Σολωμού.

Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και ξεκίνησε να εξιστορεί τα γεγονότα, αποκαλύπτοντας πως διατηρεί ακόμα επαφές με τον άνθρωπο που αγάπησε τότε.

«Μια φορά και έναν καιρό... Αυτή είμαι εγώ. Κι αυτός είναι ο Πάνος. Και είμαστε στη Σαντορίνη», έγραψε αρχικά η Μαρία Σολωμού, παρουσιάζοντας ασπρόμαυρες φωτογραφίες της ίδιας και του τότε συντρόφου της από το νησί.


Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως ήθελαν να επισφραγίσουν τον έρωτά τους με μία συμβολική τελετή, σαν να ανέβαιναν πράγματι τα σκαλιά της εκκλησίας, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες άδειες, μονάχα για να έχουν κάτι δικό τους να θυμούνται στο μέλλον: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις. Οπότε είπαμε να παντρευτούμε. Ανταλλάξαμε και όρκους. Κόψαμε και τούρτα. Εννοείται χωρίς άδειες, έτσι μόνοι μας. Παρόλα αυτά για μας ήταν αληθινό», σημείωσε.

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Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»

«Σαν να ξέραμε ότι μετά από 30 και χρόνια... θα είμαστε ακόμα εδώ. Ίδιοι. Να τα θυμόμαστε όλα και να γελάμε. Όχι Σαντορίνη, αλλά Σκιάθο. Όχι 19 πια, αλλά τι σημασία έχει... Γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να μένουν στη ζωή σου», πρόσθεσε ακόμη η Μαρία Σολωμού, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από πρόσφατη συνάντησή της με τον εφηβικό της έρωτα.

Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»
Ο άγνωστος «γάμος» της Μαρίας Σολωμού με τον εφηβικό της έρωτα: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις»


Παράλληλα, στη λεζάντα της ανάρτησής της, συμπλήρωσε: «Ωδή στους εφηβικούς έρωτες που μεγάλωσαν κι έγιναν σχέσεις ζωής !!!».
Γεωργία Κοτζιά
42 ΣΧΟΛΙΑ

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