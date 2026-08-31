Η βραδινή έξοδος του Αλέξη Γεωργούλη με τη Μαρία Σολωμού και ο χορός τους σε μπαρ, δείτε βίντεο
Η βραδινή έξοδος του Αλέξη Γεωργούλη με τη Μαρία Σολωμού και ο χορός τους σε μπαρ, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός διασκέδασε με αφορμή την ονομαστική του εορτή με τη συνάδελφό του
Μία βραδινή έξοδο με τη Μαρία Σολωμού πραγματοποίησε ο Αλέξης Γεωργούλης, με τους δύο τους να χορεύουν μαζί σε μπαρ.
Ο ηθοποιός επέλεξε να περάσει την Κυριακή 30 Αυγούστου την ονομαστική του εορτή με τη συνάδελφό του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Αλέξης Γεωργούλης και η Μαρία Σολωμού καταγράφονται να διασκεδάζουν ανάμεσα στον κόσμο, ενώ σε ένα σημείο φαίνονται να χορεύουν αγκαλιά.
Δείτε βίντεο
Πριν από την έξοδό τους, η ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται με ένα κράνος, όσο ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή που οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης. Αρχικά, η Μαρία Σολωμού έκανε χιούμορ για το κράνος, ενώ στη συνέχεια ευχήθηκε δημόσια στον συνάδελφό της, λέγοντας: «Χρόνια πολλά».
Ο ηθοποιός επέλεξε να περάσει την Κυριακή 30 Αυγούστου την ονομαστική του εορτή με τη συνάδελφό του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Αλέξης Γεωργούλης και η Μαρία Σολωμού καταγράφονται να διασκεδάζουν ανάμεσα στον κόσμο, ενώ σε ένα σημείο φαίνονται να χορεύουν αγκαλιά.
Δείτε βίντεο
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