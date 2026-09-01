Η Μαρία Σολωμού έδειξε τα ερωτικά ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου και το «σ' αγαπώ» σε χαρτοπετσέτα: Έγραφε ωραία, θα τον εκθέσω
Η Μαρία Σολωμού έδειξε τα ερωτικά ραβασάκια που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου και το «σ' αγαπώ» σε χαρτοπετσέτα: Έγραφε ωραία, θα τον εκθέσω
Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο, είπε η ηθοποιός
Μια αναδρομή στο παρελθόν και στην περίοδο που είχε σχέση με τον Μάριο Αθανασίου, έκανε η Μαρία Σολωμού, δείχνοντας τα ερωτικά γράμματα που της έστελνε ο πρώην σύντροφός της όταν ήταν ζευγάρι, μεταξύ των οποίων ήταν και μία χαρτοπετσέτα με το μήνυμα «σ' αγαπώ».
Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέφερε ότι αποφάσισε να τακτοποιήσει συρτάρια και παλιά χαρτιά που είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Όπως εξήγησε στα stories της η Μαρία Σολωμού, όσο ξεχώριζε αντικείμενα και έγγραφα που είχε κρατήσει, βρήκε προσωπικά ενθύμια από προηγούμενες περιόδους της ζωής της, όπως ήταν και τα γράμματα με αφιερώσεις που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου.
Στη αρχή του βίντεο η ηθοποιός είπε: «Τι μου κάνετε παιδιά; Εγώ για κάποιον λόγο βρίσκομαι στην Αθήνα. Εδώ και δύο ημέρες έχω βάλει στόχο να ανοίξω οποιοδήποτε συρτάρι και να ξετρυπώσω οποιαδήποτε χαρτούρα έχω μαζέψει γιατί είμαι μαζόχτρα. Μέχρι στιγμής μπορώ να σας πω ότι έχω βρει αντίγραφο δήλωσης της εφορίας του 2011. Έφυγε από εδώ μια σακουλάρα για την ανακύκλωση, φουλ. Έχω βρει όλες μου τις ιατρικές εξετάσεις το ιστορικό μου. Τα βρήκα. Ένιωσα μια χαρά. Και όπως κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της οπωσδήποτε έχει ένα χρονοντούλαπο με φωτογραφίες, γραμματάκια, σημειωματάκια, τετράδια ολόκληρα γραμμένα».
Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού εξήγησε ότι πρόκειται για αναμνήσεις από ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή της. Όπως είπε, αποφάσισε να διαβάσει ορισμένα από τα γράμματα και τα σημειώματα, τονίζοντας ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και μερικά του Μάριου Αθανασίου, όπως εκείνο που έγραφε «σ' αγαπώ».
Όπως δήλωσε: «Τι το ήθελα; Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο. Είναι σοκαριστικά όταν τα διαβάζεις γιατί δεν θυμάσαι. Έχω μια ανάμνηση συναισθήματος αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζωντανέψει. Οπότε είναι άνθρωποι της ζωής μου. Είπα λοιπόν ότι θα διαβάσω κάποια. Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος (σ.σ. Αθανασίου), ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι μια χαρτοπετσέτα που μου γράφει “Μαρία σ’αγαπώ”».
Δείτε βίντεο
Η ηθοποιός αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι βρήκε και σημειώματα με ημερομηνίες που χρονολογούνται αρκετά χρόνια πίσω. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα από τα σημειώματα του Μάριου Αθανασίου, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο υπέγραφε: «Οι ημερομηνίες είναι 06/05/2004. Ο άνθρωπος έγραφε πολύ ωραία. Έχω και μια καρδιά που μέσα έχει ραβασάκια. Αλλά εδώ η χρονολογία δεν ξεκινάει με 2000 αλλά με 1993».
Η Μαρία Σολωμού και ο Μάριος Αθανασίου διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν. Η σχέση του πρώην ζευγαριού διήρκησε από το 2004 μέχρι με το 2009, ενώ οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Αλέξανδρο, ο οποίος σήμερα είναι 20 ετών.
Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέφερε ότι αποφάσισε να τακτοποιήσει συρτάρια και παλιά χαρτιά που είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Όπως εξήγησε στα stories της η Μαρία Σολωμού, όσο ξεχώριζε αντικείμενα και έγγραφα που είχε κρατήσει, βρήκε προσωπικά ενθύμια από προηγούμενες περιόδους της ζωής της, όπως ήταν και τα γράμματα με αφιερώσεις που της έστελνε ο Μάριος Αθανασίου.
Στη αρχή του βίντεο η ηθοποιός είπε: «Τι μου κάνετε παιδιά; Εγώ για κάποιον λόγο βρίσκομαι στην Αθήνα. Εδώ και δύο ημέρες έχω βάλει στόχο να ανοίξω οποιοδήποτε συρτάρι και να ξετρυπώσω οποιαδήποτε χαρτούρα έχω μαζέψει γιατί είμαι μαζόχτρα. Μέχρι στιγμής μπορώ να σας πω ότι έχω βρει αντίγραφο δήλωσης της εφορίας του 2011. Έφυγε από εδώ μια σακουλάρα για την ανακύκλωση, φουλ. Έχω βρει όλες μου τις ιατρικές εξετάσεις το ιστορικό μου. Τα βρήκα. Ένιωσα μια χαρά. Και όπως κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της οπωσδήποτε έχει ένα χρονοντούλαπο με φωτογραφίες, γραμματάκια, σημειωματάκια, τετράδια ολόκληρα γραμμένα».
Στη συνέχεια, η Μαρία Σολωμού εξήγησε ότι πρόκειται για αναμνήσεις από ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή της. Όπως είπε, αποφάσισε να διαβάσει ορισμένα από τα γράμματα και τα σημειώματα, τονίζοντας ότι ανάμεσά τους υπήρχαν και μερικά του Μάριου Αθανασίου, όπως εκείνο που έγραφε «σ' αγαπώ».
Όπως δήλωσε: «Τι το ήθελα; Εγώ με τους ανθρώπους που έχω αγάπη και είναι στη ζωή μου ακόμα, έχω κρατήσει ένα χρονοντούλαπο. Είναι σοκαριστικά όταν τα διαβάζεις γιατί δεν θυμάσαι. Έχω μια ανάμνηση συναισθήματος αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζωντανέψει. Οπότε είναι άνθρωποι της ζωής μου. Είπα λοιπόν ότι θα διαβάσω κάποια. Εδώ λοιπόν είναι ο Μάριος (σ.σ. Αθανασίου), ο οποίος έγραφε πολύ ωραία, να τον εκθέσω και έγραφε όπου έβρισκε. Εδώ είναι ένα κείμενο και από πίσω μου γράφει γράμμα. Εδώ είναι μια χαρτοπετσέτα που μου γράφει “Μαρία σ’αγαπώ”».
Δείτε βίντεο
Η ηθοποιός αποκάλυψε στη συνέχεια, ότι βρήκε και σημειώματα με ημερομηνίες που χρονολογούνται αρκετά χρόνια πίσω. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε ένα από τα σημειώματα του Μάριου Αθανασίου, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο υπέγραφε: «Οι ημερομηνίες είναι 06/05/2004. Ο άνθρωπος έγραφε πολύ ωραία. Έχω και μια καρδιά που μέσα έχει ραβασάκια. Αλλά εδώ η χρονολογία δεν ξεκινάει με 2000 αλλά με 1993».
Η Μαρία Σολωμού και ο Μάριος Αθανασίου διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν. Η σχέση του πρώην ζευγαριού διήρκησε από το 2004 μέχρι με το 2009, ενώ οι δυο τους έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον Αλέξανδρο, ο οποίος σήμερα είναι 20 ετών.
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