Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Το τετ α τετ των δύο πρωθυπουργών θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδος
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών επιβεβαιώθηκε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.
Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 11:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδος) στη Νέα Υόρκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όπου θα εκφωνήσει την ομιλία του η οποία αναμένεται να έχει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.
Η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών επιβεβαιώθηκε και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.
Το τετ α τετ Μητσοτάκη - Νετανιάχου αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στις 11:30 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδος) στη Νέα Υόρκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όπου θα εκφωνήσει την ομιλία του η οποία αναμένεται να έχει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.
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