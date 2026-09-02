Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
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Ευρυδίκη Καλοκαίρι Instagram Τραγουδίστρια

Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες

H τραγουδίστρια υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο με ένα τετράστιχο όλο νόημα

Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ρυθμούς καλοκαιριού αν και μπήκαμε ημερολογιακά στον Σεπτέμβριο βρίσκεται ακόμα η Ευρυδίκη όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών της με ένα ολόσωμο animal print μαγιό δίπλα και μέσα σε πισίνα.

Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες


Περιγράφοντας την ψυχολογία της η Ευρυδίκη γράφει στην ανάρτησή της: «Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι…».

«Καλό μήνα! Εγώ ζω ακόμα στο δικό μου καλοκαίρι…» καταλήγει η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.

4 ΣΧΟΛΙΑ

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