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Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
Η Ευρυδίκη θέλει και άλλο καλοκαίρι: «Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα», δείτε φωτογραφίες
H τραγουδίστρια υποδέχθηκε τον Σεπτέμβριο με ένα τετράστιχο όλο νόημα
Σε ρυθμούς καλοκαιριού αν και μπήκαμε ημερολογιακά στον Σεπτέμβριο βρίσκεται ακόμα η Ευρυδίκη όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών της με ένα ολόσωμο animal print μαγιό δίπλα και μέσα σε πισίνα.
Περιγράφοντας την ψυχολογία της η Ευρυδίκη γράφει στην ανάρτησή της: «Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι…».
«Καλό μήνα! Εγώ ζω ακόμα στο δικό μου καλοκαίρι…» καταλήγει η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών της με ένα ολόσωμο animal print μαγιό δίπλα και μέσα σε πισίνα.
Περιγράφοντας την ψυχολογία της η Ευρυδίκη γράφει στην ανάρτησή της: «Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, είναι ακόμα μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι…».
«Καλό μήνα! Εγώ ζω ακόμα στο δικό μου καλοκαίρι…» καταλήγει η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.
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