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Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα
Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα
Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου πόζαρε με το φόρεμα που η γιαγιά της είχε επιλέξει το 1962 για την εμφάνισή της στον γάμο του βασιλιά Χουάν Κάρλος και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας
Με φόρεμα της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε η εγγονή της σε πρόσφατη έξοδο, επιλέγοντας μία δημιουργία που η ηθοποιός είχε φορέσει 64 χρόνια πριν στην Αθήνα.
Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου, η οποία δέκα ημέρες νωρίτερα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον επί χρόνια σύντροφό της Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόζαρε φορώντας ένα χρυσό κεντημένο φόρεμα, με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».
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Η χρυσή τουαλέτα είχε φορεθεί από τη σύζυγο του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄ του Μονακό το 1962, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα στην τελετή του γάμου του πρίγκιπα της Ισπανίας, Δον Χουάν Κάρλος ντε Μπορμπόν, με την πριγκίπισσα της Ελλάδας, Σοφία.
Η Γκρέις Κέλι είχε συνδυάσει το φόρεμα με γάντια και ένα διαμαντένιο κολιέ, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά.
Πολλοί από τους followers της εγγονής της Γκρέις Κέλι παρατήρησαν πως πρόκειται για το ίδιο φόρεμα και στα σχόλια ανέφεραν πόσο της μοιάζει, χαρακτηρίζοντάς τη «κομψή» και «πανέμορφη γυναίκα», όπως τη γιαγιά της.
Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου, η οποία δέκα ημέρες νωρίτερα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον επί χρόνια σύντροφό της Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόζαρε φορώντας ένα χρυσό κεντημένο φόρεμα, με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η χρυσή τουαλέτα είχε φορεθεί από τη σύζυγο του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄ του Μονακό το 1962, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα στην τελετή του γάμου του πρίγκιπα της Ισπανίας, Δον Χουάν Κάρλος ντε Μπορμπόν, με την πριγκίπισσα της Ελλάδας, Σοφία.
Η Γκρέις Κέλι είχε συνδυάσει το φόρεμα με γάντια και ένα διαμαντένιο κολιέ, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά.
Πολλοί από τους followers της εγγονής της Γκρέις Κέλι παρατήρησαν πως πρόκειται για το ίδιο φόρεμα και στα σχόλια ανέφεραν πόσο της μοιάζει, χαρακτηρίζοντάς τη «κομψή» και «πανέμορφη γυναίκα», όπως τη γιαγιά της.
Φωτογραφίες: Instagram / Getty Images / Ideal Image
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