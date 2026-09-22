Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα
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Γκρέις Κέλι Εγγονή

Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα

Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου πόζαρε με το φόρεμα που η γιαγιά της είχε επιλέξει το 1962 για την εμφάνισή της στον γάμο του βασιλιά Χουάν Κάρλος και της βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας

Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Με φόρεμα της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε η εγγονή της σε πρόσφατη έξοδο, επιλέγοντας μία δημιουργία που η ηθοποιός είχε φορέσει 64 χρόνια πριν στην Αθήνα.

Η Αλεξάνδρα του Ανόβερου, η οποία δέκα ημέρες νωρίτερα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον επί χρόνια σύντροφό της Μπεν-Σιλβέστερ Στράουτμαν, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόζαρε φορώντας ένα χρυσό κεντημένο φόρεμα, με λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ανοιχτή πλάτη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Κίτρινη διάθεση με vintage Givenchy».

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Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα
Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα
Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα

Η χρυσή τουαλέτα είχε φορεθεί από τη σύζυγο του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄ του Μονακό το 1962, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα στην τελετή του γάμου του πρίγκιπα της Ισπανίας, Δον Χουάν Κάρλος ντε Μπορμπόν, με την πριγκίπισσα της Ελλάδας, Σοφία.

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Η Γκρέις Κέλι είχε συνδυάσει το φόρεμα με γάντια και ένα διαμαντένιο κολιέ, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά.

Η εγγονή της Γκρέις Κέλι εμφανίστηκε με τη χρυσή τουαλέτα που είχε βάλει η ηθοποιός 64 χρόνια πριν στην Αθήνα
Αθήνα, Ελλάδα – 14 ΜΑΪΟΥ 1962: Η Γκρέις Κέλι και ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην Αθήνα για τον γάμο του πρίγκιπα της Ισπανίας, Δον Χουάν Κάρλος ντε Μπορμπόν, με την πριγκίπισσα της Ελλάδας, Σοφία


Πολλοί από τους followers της εγγονής της Γκρέις Κέλι παρατήρησαν πως πρόκειται για το ίδιο φόρεμα και στα σχόλια ανέφεραν πόσο της μοιάζει, χαρακτηρίζοντάς τη «κομψή» και «πανέμορφη γυναίκα», όπως τη γιαγιά της.

Φωτογραφίες: Instagram / Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

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