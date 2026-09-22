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Ο Κάλβιν Χάρις κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το DJ set στο Σάο Πάολο με 1,6 εκ. θεατές
Ο Κάλβιν Χάρις κατέρριψε Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το DJ set στο Σάο Πάολο με 1,6 εκ. θεατές
«Ήταν μια πραγματικά τρελή μέρα», είπε ο διάσημος DJ
Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη προσέλευση κοινού σε DJ set ενός καλλιτέχνη κατέκτησε ο Κάλβιν Χάρις, μετά από τη μεγαλειώδη εμφάνισή του στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στις 8 Φεβρουαρίου.
Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομμύριο άτομα παρακολούθησαν τη συναυλία και την ανέδειξαν επίσημα ως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κοινού που έχει καταγραφεί ποτέ για σόλο DJ set, σύμφωνα με το BBC.
Η κλίμακα του γεγονότος ήταν εντυπωσιακή. Ο Χάρις έπαιξε μουσική πάνω σε ένα άρμα του καρναβαλιού που διέσχιζε τη λεωφόρο Rua da Consolação, στο κέντρο του Σάο Πάολο, μετατρέποντας ουσιαστικά μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης σε τεράστια υπαίθρια πίστα χορού, καθώς το πλήθος κατέκλυζε τους γύρω δρόμους.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματός του, παρουσίασε μια σειρά από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες του, μεταξύ άλλων «This Is What You Came For», «One Kiss», «I Need Your Love» και «We Found Love».
Ο Σκωτσέζος DJ, παραγωγός επέλεξε μια εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στην περίσταση, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας με τον αριθμό «00» και το όνομα «Calvinho» τυπωμένο στην πλάτη, ενώ έπαιζε από την κινούμενη πλατφόρμα. Η αναφορά στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και την κουλτούρα του καρναβαλιού έδωσε στην εκδήλωση έναν χαρακτήρα απόλυτα εναρμονισμένο με την πόλη —και όχι ενός ξένου θεάματος που απλώς μεταφέρθηκε εκεί—, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή του στη Βραζιλία μετά από περισσότερο από μία δεκαετία.
Ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες αναγνώρισε τη συναυλία του Σάο Πάολο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο με βάση τον αριθμό των 1,6 εκατομμυρίων θεατών.
«Ο Κάλβιν Χάρις αφιερώνει χρόνια στη δημιουργία μουσικής που ενώνει τους ανθρώπους, επομένως το να βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα σε τέτοια κλίμακα είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», δήλωσε ο Γουίλ Μάνφορντ, επίσημος κριτής των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες. «Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εμφάνισή του στο Σάο Πάολο· πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγμα και μια απόδειξη της παγκόσμιας απήχησης της μουσικής του», επισήμανε.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κάλβιν Χάρις τόνισε ότι βραβεύθηκε για μία «πραγματικά τρελή μέρα», η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε συμβεί μόνο στη Βραζιλία.
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Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομμύριο άτομα παρακολούθησαν τη συναυλία και την ανέδειξαν επίσημα ως τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κοινού που έχει καταγραφεί ποτέ για σόλο DJ set, σύμφωνα με το BBC.
Η κλίμακα του γεγονότος ήταν εντυπωσιακή. Ο Χάρις έπαιξε μουσική πάνω σε ένα άρμα του καρναβαλιού που διέσχιζε τη λεωφόρο Rua da Consolação, στο κέντρο του Σάο Πάολο, μετατρέποντας ουσιαστικά μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης σε τεράστια υπαίθρια πίστα χορού, καθώς το πλήθος κατέκλυζε τους γύρω δρόμους.
Calvin Harris has broken the record for the biggest crowd at a DJ set after performing for an estimated 1.6 million people in Brazil https://t.co/nAXuOXFOyf— The National (@ScotNational) September 21, 2026
Ο Σκωτσέζος DJ, παραγωγός επέλεξε μια εμφάνιση που ταίριαζε απόλυτα στην περίσταση, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας με τον αριθμό «00» και το όνομα «Calvinho» τυπωμένο στην πλάτη, ενώ έπαιζε από την κινούμενη πλατφόρμα. Η αναφορά στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο και την κουλτούρα του καρναβαλιού έδωσε στην εκδήλωση έναν χαρακτήρα απόλυτα εναρμονισμένο με την πόλη —και όχι ενός ξένου θεάματος που απλώς μεταφέρθηκε εκεί—, σηματοδοτώντας παράλληλα την επιστροφή του στη Βραζιλία μετά από περισσότερο από μία δεκαετία.
Ο οργανισμός των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες αναγνώρισε τη συναυλία του Σάο Πάολο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο με βάση τον αριθμό των 1,6 εκατομμυρίων θεατών.
«Ο Κάλβιν Χάρις αφιερώνει χρόνια στη δημιουργία μουσικής που ενώνει τους ανθρώπους, επομένως το να βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα σε τέτοια κλίμακα είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», δήλωσε ο Γουίλ Μάνφορντ, επίσημος κριτής των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες. «Υπολογίζεται ότι 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εμφάνισή του στο Σάο Πάολο· πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγμα και μια απόδειξη της παγκόσμιας απήχησης της μουσικής του», επισήμανε.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κάλβιν Χάρις τόνισε ότι βραβεύθηκε για μία «πραγματικά τρελή μέρα», η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε συμβεί μόνο στη Βραζιλία.
Δείτε την ανάρτηση
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