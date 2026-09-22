Η Σίρσα Ρόναν εξήγησε γιατί ο σύζυγός της, Τζακ Λόουντεν, διστάζει να συνεργαστεί μαζί της
Η Σίρσα Ρόναν εξήγησε γιατί ο σύζυγός της, Τζακ Λόουντεν, διστάζει να συνεργαστεί μαζί της
Αισθάνομαι ότι, όταν προκύψει το κατάλληλο πρότζεκτ, θα το κάνουμε μαζί, ανέφερε η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός
Διστακτικός σε μία συνεργασία με τη Σίρσα Ρόναν είναι ο Τζακ Λόουντεν. Οι δυο τους είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 2018 στην ταινία «Mary Queen of Scots». Μετά τον γάμο τους, όμως, που πραγματοποιήθηκε το 2024, ο ηθοποιός που είναι μεταξύ των φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, διστάζει να συνεργαστεί με τη σύζυγό του.
Όπως είπε η γυναίκα του και συνάδελφός του, του φαίνεται περίεργη η ιδέα να βρεθούν μαζί στη θεατρική σκηνή ή σε έναν κινηματογραφικό πλατό. Παρόλα αυτά, εκείνη θα ήθελε πολύ να παίξει ξανά στο πλευρό του.
Η 32χρονη Ρόναν αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον 36χρονο Λόουντεν, μιλώντας στο PEOPLE με αφορμή τη νέα της ταινία «Bad Apples». «Θα ήθελα πολύ να δουλέψουμε ξανά μαζί. Του έχω πει ότι θέλω πραγματικά να κάνουμε ένα θεατρικό έργο μαζί, γιατί είναι απίστευτος στη σκηνή και εκεί είναι που πραγματικά ζωντανεύει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Νομίζω ότι εκεί νιώθει στα καλύτερά του, ενώ εγώ δεν αισθάνομαι απαραίτητα έτσι στη σκηνή, οπότε θα ήθελα πολύ να το κάνω μαζί του, για να μπορεί να μου κρατάει λίγο το χέρι. Εννοώ, γνωριστήκαμε μέσα από τη δουλειά, έχουμε κάνει παραγωγές μαζί και είμαστε πολύ σημαντικό κομμάτι ο ένας της επαγγελματικής ζωής του άλλου, όπως και της προσωπικής», πρόσθεσε.
Αν και ο Λόουντεν και η Ρόναν έχουν εμφανιστεί μαζί στη μεγάλη οθόνη μόνο μία φορά, συνεργάζονται πίσω από τις κάμερες. Και οι δύο ήταν παραγωγοί στην ταινία «The Outrun» του 2024, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, Arcade Pictures. «Αισθάνομαι ότι όταν προκύψει το κατάλληλο πρότζεκτ, θα είναι η προφανής επιλογή να το κάνουμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι εκείνος είναι πιο διστακτικός να δουλέψει μαζί μου απ’ ό,τι εγώ μαζί του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλώς του φαίνεται περίεργο. Του φαίνεται περίεργο να δουλεύει με οποιονδήποτε φίλο του. Ντρέπεται», ανέφερε σε άλλο σημείο.
Η Ρόναν είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Mary Queen of Scots», το οποίο παρακολουθεί τις πολυετείς εντάσεις ανάμεσα στον χαρακτήρα της και την ξαδέλφη της, βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας, την οποία υποδύθηκε η Μάργκο Ρόμπι, κατά τον 16ο αιώνα. Ο Λόουντεν εμφανίστηκε στην ταινία ως Χένρι Στιούαρτ, ο δεύτερος σύζυγος της Μαρίας.
Όπως είπε η γυναίκα του και συνάδελφός του, του φαίνεται περίεργη η ιδέα να βρεθούν μαζί στη θεατρική σκηνή ή σε έναν κινηματογραφικό πλατό. Παρόλα αυτά, εκείνη θα ήθελε πολύ να παίξει ξανά στο πλευρό του.
Η 32χρονη Ρόναν αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον 36χρονο Λόουντεν, μιλώντας στο PEOPLE με αφορμή τη νέα της ταινία «Bad Apples». «Θα ήθελα πολύ να δουλέψουμε ξανά μαζί. Του έχω πει ότι θέλω πραγματικά να κάνουμε ένα θεατρικό έργο μαζί, γιατί είναι απίστευτος στη σκηνή και εκεί είναι που πραγματικά ζωντανεύει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Saoirse Ronan Explains Why Husband Jack Lowden Is ‘Hesitant’ to Work with Her (Exclusive) https://t.co/FR5XhySe6u— People (@people) September 21, 2026
Αν και ο Λόουντεν και η Ρόναν έχουν εμφανιστεί μαζί στη μεγάλη οθόνη μόνο μία φορά, συνεργάζονται πίσω από τις κάμερες. Και οι δύο ήταν παραγωγοί στην ταινία «The Outrun» του 2024, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, Arcade Pictures. «Αισθάνομαι ότι όταν προκύψει το κατάλληλο πρότζεκτ, θα είναι η προφανής επιλογή να το κάνουμε μαζί. Αλλά νομίζω ότι εκείνος είναι πιο διστακτικός να δουλέψει μαζί μου απ’ ό,τι εγώ μαζί του. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι απλώς του φαίνεται περίεργο. Του φαίνεται περίεργο να δουλεύει με οποιονδήποτε φίλο του. Ντρέπεται», ανέφερε σε άλλο σημείο.
Η Ρόναν είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Mary Queen of Scots», το οποίο παρακολουθεί τις πολυετείς εντάσεις ανάμεσα στον χαρακτήρα της και την ξαδέλφη της, βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας, την οποία υποδύθηκε η Μάργκο Ρόμπι, κατά τον 16ο αιώνα. Ο Λόουντεν εμφανίστηκε στην ταινία ως Χένρι Στιούαρτ, ο δεύτερος σύζυγος της Μαρίας.
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