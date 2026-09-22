Η οργή της κόρης του Ρόμπιν Γουίλιαμς για AI βίντεο με τον ηθοποιό: Αφήστε τον έξω από τις παραληρηματικές ανοησίες σας
Η οργή της κόρης του Ρόμπιν Γουίλιαμς για AI βίντεο με τον ηθοποιό: Αφήστε τον έξω από τις παραληρηματικές ανοησίες σας
Αφήστε τον να αναπαυθεί, έγραψε σε μια οργίλη ανάρτηση στα social media η Ζέλντα Γουίλιαμς
Την οργή της κόρης του Ρόμπιν Γουίλιαμς προκάλεσε ένα βίντεο που αναπαρηγαγε τη φωνή και την εικόνα του αείμνηστου ηθοποιού και τον παρουσίαζε να μιλά για θεωρίες συνωμοσίας.
Σε μια οργίλη ανάρτηση, η Ζέλντα Γουίλιαμς κάλεσε τον κόσμο να σταματήσει να διακινεί βίντεο του πατέρα της που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας να τον αφήσουν έξω από τις «παραληρηματικές ανοησίες» τους. Αντί γι’ αυτό, τους ζήτησε να τιμήσουν τη μνήμη του.
Ο θρύλος του Χόλιγουντ αυτοκτόνησε το 2014, σε ηλικία 63 ετών, στο σπίτι του στο Τίμπιουρον της Καλιφόρνια. Στα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατό του deepfake βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, με τη κόρη και την οικογένεια του Ρόμπιν Γουίλιαμς να ζητούν επανειλημμένα από τον κόσμο να μη χρησιμοποιεί την εικόνα ή τη φωνή του σε ψεύτικο περιεχόμενο.
Κατακεραυνώνοντας το πιο πρόσφατο βίντεο, η Ζέλντα έγραψε σε Instagram Stories: «Για όσους εξακολουθούν να εξαπατώνται από ψέματα, εκείνο το δήθεν “ιδιωτικό βίντεο” του πατέρα μου που μου έδειξαν, στο οποίο μιλά για συνωμοσίες, είναι ξεκάθαρα AI και μάλιστα ούτε καν ιδιαίτερα πειστικό AI. Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι θαυμαστής του και το πιστεύει, προφανώς έβλεπε τις ταινίες του χωρίς ήχο, γιατί αυτή η φωνή είναι ρομποτική και απαίσια».
Στη συνέχεια, εξέφρασε στη συνέχεια την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι κάποιοι πιστεύουν πως τα συγκεκριμένα βίντεο είναι αληθινά, ενώ στράφηκε και εναντίον όσων χρησιμοποιούν την εικόνα ενός νεκρού ανθρώπου για τους δικούς τους σκοπούς, καλώντας τους να ντραπούν.
«Ένας άνθρωπος, πάντως, έφτιαξε ένα ρομπότ για να το δημιουργήσει και σε εσένα λέω: άφησέ τον έξω από τις παραληρηματικές σου ανοησίες και άφησέ τον να αναπαυθεί. Αν δεν μπορείς να υποστηρίξεις τα επιχειρήματά σου χωρίς να βάζεις έναν νεκρό άνθρωπο να τα κάνει πιο πειστικά για λογαριασμό σου, τότε πες μου: ποιος είναι αυτός που χειραγωγεί τώρα το κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης;».
Όπως έγραψε, «απεχθάνεται» την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε της μορφή, ενώ έθιξε το ζήτημα της συναίνεσης: «Αν χρησιμοποιείτε αυτά τα “εργαλεία” για να αναδημιουργείτε πραγματικούς ανθρώπους και να τους κάνετε να πράττουν ό,τι εσείς θέλετε, τότε ουσιαστικά αφαιρείτε τη συναίνεσή τους από την εξίσωση. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έκαναν ή δεν μπορούν να επιλέξουν να κάνουν αυτές τις πράξεις για εσάς στην πραγματική ζωή, με τη δική τους ελεύθερη βούληση, τότε χειραγωγείτε ενεργά την εικόνα, τη φωνή ή το σώμα τους για να το κάνουν, πιθανότατα ενάντια στις επιθυμίες τους. Και αυτό σημαίνει ότι στερείτε από έναν άλλο άνθρωπο την αυτονομία και την ανθρώπινη υπόστασή του αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας ψυχαγωγία».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς εκφράζει την έντονη ενόχλησή της για βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και αναπαριστούν τον πατέρα της. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε ζητήσει από τον κόσμο να σταματήσει να της στέλνει τέτοιο υλικό, καταγγέλλοντας την πρακτική ως προσβλητική για τη μνήμη ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Παράλληλα, είχε επικρίνει τη χρήση εκλιπόντων καλλιτεχνών για περιεχόμενο που αποσκοπεί σε likes και προβολές.
Σε μια οργίλη ανάρτηση, η Ζέλντα Γουίλιαμς κάλεσε τον κόσμο να σταματήσει να διακινεί βίντεο του πατέρα της που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας να τον αφήσουν έξω από τις «παραληρηματικές ανοησίες» τους. Αντί γι’ αυτό, τους ζήτησε να τιμήσουν τη μνήμη του.
Ο θρύλος του Χόλιγουντ αυτοκτόνησε το 2014, σε ηλικία 63 ετών, στο σπίτι του στο Τίμπιουρον της Καλιφόρνια. Στα χρόνια που ακολούθησαν τον θάνατό του deepfake βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, με τη κόρη και την οικογένεια του Ρόμπιν Γουίλιαμς να ζητούν επανειλημμένα από τον κόσμο να μη χρησιμοποιεί την εικόνα ή τη φωνή του σε ψεύτικο περιεχόμενο.
Κατακεραυνώνοντας το πιο πρόσφατο βίντεο, η Ζέλντα έγραψε σε Instagram Stories: «Για όσους εξακολουθούν να εξαπατώνται από ψέματα, εκείνο το δήθεν “ιδιωτικό βίντεο” του πατέρα μου που μου έδειξαν, στο οποίο μιλά για συνωμοσίες, είναι ξεκάθαρα AI και μάλιστα ούτε καν ιδιαίτερα πειστικό AI. Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι θαυμαστής του και το πιστεύει, προφανώς έβλεπε τις ταινίες του χωρίς ήχο, γιατί αυτή η φωνή είναι ρομποτική και απαίσια».
'Have some shame': Robin Williams' daughter Zelda calls out 'robotic and terrible' AI videos of the late actor and says 'let him rest' https://t.co/UpGMQWZTej— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 22, 2026
«Ένας άνθρωπος, πάντως, έφτιαξε ένα ρομπότ για να το δημιουργήσει και σε εσένα λέω: άφησέ τον έξω από τις παραληρηματικές σου ανοησίες και άφησέ τον να αναπαυθεί. Αν δεν μπορείς να υποστηρίξεις τα επιχειρήματά σου χωρίς να βάζεις έναν νεκρό άνθρωπο να τα κάνει πιο πειστικά για λογαριασμό σου, τότε πες μου: ποιος είναι αυτός που χειραγωγεί τώρα το κοινό μέσω των μέσων ενημέρωσης;».
Όπως έγραψε, «απεχθάνεται» την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε της μορφή, ενώ έθιξε το ζήτημα της συναίνεσης: «Αν χρησιμοποιείτε αυτά τα “εργαλεία” για να αναδημιουργείτε πραγματικούς ανθρώπους και να τους κάνετε να πράττουν ό,τι εσείς θέλετε, τότε ουσιαστικά αφαιρείτε τη συναίνεσή τους από την εξίσωση. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έκαναν ή δεν μπορούν να επιλέξουν να κάνουν αυτές τις πράξεις για εσάς στην πραγματική ζωή, με τη δική τους ελεύθερη βούληση, τότε χειραγωγείτε ενεργά την εικόνα, τη φωνή ή το σώμα τους για να το κάνουν, πιθανότατα ενάντια στις επιθυμίες τους. Και αυτό σημαίνει ότι στερείτε από έναν άλλο άνθρωπο την αυτονομία και την ανθρώπινη υπόστασή του αποκλειστικά και μόνο για τη δική σας ψυχαγωγία».
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς εκφράζει την έντονη ενόχλησή της για βίντεο που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη και αναπαριστούν τον πατέρα της. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε ζητήσει από τον κόσμο να σταματήσει να της στέλνει τέτοιο υλικό, καταγγέλλοντας την πρακτική ως προσβλητική για τη μνήμη ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Παράλληλα, είχε επικρίνει τη χρήση εκλιπόντων καλλιτεχνών για περιεχόμενο που αποσκοπεί σε likes και προβολές.
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