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Βρετανός παραδέχτηκε την ενοχή του για τον θάνατο του μόλις 2 ετών γιου του στην Κύπρο
Βρετανός παραδέχτηκε την ενοχή του για τον θάνατο του μόλις 2 ετών γιου του στην Κύπρο
Το αγοράκι έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου ενώ ο πατέρας του το κρατούσε από τη μέση και το κουνούσε από τη μία πλευρά στην άλλη
Ένας άνδρας από τη Βρετανία ομολόγησε σε κυπριακό δικαστήριο την ενοχή του για τον θάνατο του γιου του, που ήταν μόλις δύο ετών, όταν έπεσε από παράθυρο ξενοδοχείου.
Ο Τζόσουα Φόστερ, όπως αναφέρει το BBC, παραδέχτηκε την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου εξαιτίας «απερίσκεπτης, βιαστικής ή επικίνδυνης πράξης» σε δικαστήριο στην Πάφου.
Το περιστατικό συνέβη στις 12 Ιουλίου.
Το αγόρι έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στον Χλωράκα.
Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 5 Οκτωβρίου, οπότε ο εισαγγελέας θα εκθέσει τα γεγονότα της υπόθεσης και η υπεράσπιση θα παρουσιάσει ελαφρυντικά στοιχεία.
Στον Φόστερ επιτράπηκε να επιστρέψει στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του, υπό τον όρο ότι θα επέστρεφε στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.
Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ζητήσει από το δικαστήριο να άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ώστε ο πελάτης του να μπορέσει να επιστρέψει στη Βρετανία για να βρίσκεται κοντά στη σύζυγό του και την κόρη του μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε αποφασίσει την προσωρινή άρση των περιοριστικών όρων από τις 7 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ οι αρχικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και εβδομαδιαία παρουσία στον Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.
Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι το αγόρι έπεσε από ανοιχτό παράθυρο, ενώ ο πατέρας του το κρατούσε από τη μέση και το κουνούσε από τη μία πλευρά στην άλλη.
Ο Φόστερ αποφάσισε να δηλώσει ένοχος για να αποφύγει μια μακρά δίκη και να γλιτώσει την οικογένειά του από το να ξαναζήσει τον θάνατο του παιδιού στο δικαστήριο, ανέφερε ο Κύπριος συνήγορός του. «Το πιο σημαντικό για αυτόν είναι να επιστρέψει στην οικογένειά του», πρόσθεσε.
Η μέγιστη ποινή για την κατηγορία, γράφει το BBC, είναι τέσσερα έτη φυλάκισης, αλλά ο συνήγορος του Βρετανού ανέφερε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες οι κατηγορούμενοι είχαν τιμωρηθεί με πρόστιμο ή είχαν λάβει αναστολή της ποινής.
Ο Τζόσουα Φόστερ, όπως αναφέρει το BBC, παραδέχτηκε την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου εξαιτίας «απερίσκεπτης, βιαστικής ή επικίνδυνης πράξης» σε δικαστήριο στην Πάφου.
Το περιστατικό συνέβη στις 12 Ιουλίου.
Το αγόρι έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στον Χλωράκα.
Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 5 Οκτωβρίου, οπότε ο εισαγγελέας θα εκθέσει τα γεγονότα της υπόθεσης και η υπεράσπιση θα παρουσιάσει ελαφρυντικά στοιχεία.
Στον Φόστερ επιτράπηκε να επιστρέψει στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του, υπό τον όρο ότι θα επέστρεφε στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα για τη διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.
Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ζητήσει από το δικαστήριο να άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ώστε ο πελάτης του να μπορέσει να επιστρέψει στη Βρετανία για να βρίσκεται κοντά στη σύζυγό του και την κόρη του μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε αποφασίσει την προσωρινή άρση των περιοριστικών όρων από τις 7 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ οι αρχικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και εβδομαδιαία παρουσία στον Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.
Στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι το αγόρι έπεσε από ανοιχτό παράθυρο, ενώ ο πατέρας του το κρατούσε από τη μέση και το κουνούσε από τη μία πλευρά στην άλλη.
Ο Φόστερ αποφάσισε να δηλώσει ένοχος για να αποφύγει μια μακρά δίκη και να γλιτώσει την οικογένειά του από το να ξαναζήσει τον θάνατο του παιδιού στο δικαστήριο, ανέφερε ο Κύπριος συνήγορός του. «Το πιο σημαντικό για αυτόν είναι να επιστρέψει στην οικογένειά του», πρόσθεσε.
Η μέγιστη ποινή για την κατηγορία, γράφει το BBC, είναι τέσσερα έτη φυλάκισης, αλλά ο συνήγορος του Βρετανού ανέφερε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να λάβει υπόψη προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες οι κατηγορούμενοι είχαν τιμωρηθεί με πρόστιμο ή είχαν λάβει αναστολή της ποινής.
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