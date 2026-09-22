Ο Τζον Λέτζεντ και η Κρίσι Τέιγκεν γιόρτασαν τα 13 χρόνια του γάμου τους στο Μαρόκο, δείτε εικόνες
Ο Τζον Λέτζεντ και η Κρίσι Τέιγκεν γιόρτασαν τα 13 χρόνια του γάμου τους στο Μαρόκο, δείτε εικόνες
Θα διάλεγα εσένα και την υπέροχη οικογένειά σου ξανά και ξανά, τόνισε η σύζυγος του τραγουδιστή μέσα από το Instagram
Με ένα ταξίδι στο εξωτερικό γιόρτασαν η Κρίσι Τέιγκεν και ο Τζον Λέτζεντ τα 13 χρόνια του γάμου τους.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 και τέσσερις ημέρες αργότερα πραγματοποίησε δεύτερη, μεγαλύτερη τελετή στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Με αφορμή τη 13η επέτειο του γάμου τους φέτος, οι δυο τους επέλεξαν ακόμη έναν προορισμό για να γιορτάσουν — αυτή τη φορά το Μαρόκο. «Γιορτάσαμε τη 13η επέτειό μας στο πανέμορφο Μαρόκο φέτος», έγραψε η Τέιγκεν στον λογαριασμό της στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με φωτογραφίες από την απόδρασή τους.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και όσο περνούν τα χρόνια, νομίζω ότι πραγματικά ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να είσαι ζευγάρι, πέρα από το να μεγαλώνεις μαζί παιδιά». Η Τέιγκεν και οΛέτζεντ έχουν δύο κόρες, τη 10χρονη Λούνα και την 3χρονη Έστι, καθώς και δύο γιους, τον οτάχρονο Μάιλς και τον τρίχρονο Ρεν.
Το μοντέλο υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του Λέτζεντ σε όλες τις δυσκολίες και τις χαρές που μπορεί να φέρει η ζωή. «Να είσαι εκεί όταν ο άλλος περνά κάτι απίστευτα δύσκολο. Αυτό είναι. Και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα. Πολλά από τα υπόλοιπα. Θα είμαι μαζί σου σε όλα και θα διάλεγα εσένα και την υπέροχη οικογένειά σου ξανά και ξανά!», κατέληξε.
Δείτε την ανάρτησή της
Ένα από τα βράδια των διακοπών τους, το ζευγάρι γιόρτασε την επέτειό τους με δείπνο υπό το φως των κεριών. Η τελευταία εικόνα στην ανάρτηση της Τέιγκεν ήταν ένα boomerang βίντεο, στο οποίο οι δυο τους σβήνουν ένα κερί πάνω σε γλυκό που είχε σερβιριστεί σε ασημένιο δίσκο. Το τραπέζι ήταν καλυμμένο με κόκκινα ροδοπέταλα, ενώ το ζευγάρι φορούσε ασπρόμαυρα επίσημα ρούχα.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Λέτζεντ είχε μιλήσει για τη σχέση του με τη σύζυγό του, λέγοντας ότι «έχουν ωριμάσει μαζί ως ζευγάρι». «Και νομίζω ότι το να γίνεσαι γονιός σε αναγκάζει να ωριμάσεις και αλλάζει τις προτεραιότητές σου, Αλλά επίσης, μαζί με όλη τη χαρά που έχουμε ζήσει μαζί, έχουμε περάσει και τραγωδίες και δυσκολίες», είχε δηλώσει στο περιοδικό PEOPLE.
«Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν να εδραιωθεί ο δεσμός και η σχέση που έχεις, γιατί ξέρεις ότι μπορείς να περάσεις όλα αυτά μαζί με έναν σύντροφο, και νομίζω ότι αυτή είναι πραγματικά η ιστορία της σχέσης μας. Μεγαλώσαμε μαζί και περάσαμε μαζί όλα τα πάνω και τα κάτω», είχε προσθέσει.
Τον Ιανουάριο, η Τέιγκεν είχε αποκαλύψει και το μυστικό της για να διατηρεί τον γάμο της δυνατό και «σέξι». Μέρος αυτού, όπως είχε πει, είναι να μη δείχνει ποτέ τις λιγότερο ελκυστικές πλευρές της καθημερινότητάς της. «Από όσο ξέρει εκείνος, δεν έχω κλάσει ούτε έχω πάει ποτέ τουαλέτα», είχε πει στο E! News, εξηγώντας: «Πρέπει να κρατάς λίγο το σέξι και να το προστατεύεις με κάποιους τρόπους. Δεν θα έλεγα ότι ο Τζον το κάνει αυτό πάντα, αλλά εγώ φροντίζω να το κάνω».
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 και τέσσερις ημέρες αργότερα πραγματοποίησε δεύτερη, μεγαλύτερη τελετή στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Με αφορμή τη 13η επέτειο του γάμου τους φέτος, οι δυο τους επέλεξαν ακόμη έναν προορισμό για να γιορτάσουν — αυτή τη φορά το Μαρόκο. «Γιορτάσαμε τη 13η επέτειό μας στο πανέμορφο Μαρόκο φέτος», έγραψε η Τέιγκεν στον λογαριασμό της στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με φωτογραφίες από την απόδρασή τους.
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και όσο περνούν τα χρόνια, νομίζω ότι πραγματικά ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να είσαι ζευγάρι, πέρα από το να μεγαλώνεις μαζί παιδιά». Η Τέιγκεν και οΛέτζεντ έχουν δύο κόρες, τη 10χρονη Λούνα και την 3χρονη Έστι, καθώς και δύο γιους, τον οτάχρονο Μάιλς και τον τρίχρονο Ρεν.
Το μοντέλο υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του Λέτζεντ σε όλες τις δυσκολίες και τις χαρές που μπορεί να φέρει η ζωή. «Να είσαι εκεί όταν ο άλλος περνά κάτι απίστευτα δύσκολο. Αυτό είναι. Και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα. Πολλά από τα υπόλοιπα. Θα είμαι μαζί σου σε όλα και θα διάλεγα εσένα και την υπέροχη οικογένειά σου ξανά και ξανά!», κατέληξε.
Δείτε την ανάρτησή της
Ένα από τα βράδια των διακοπών τους, το ζευγάρι γιόρτασε την επέτειό τους με δείπνο υπό το φως των κεριών. Η τελευταία εικόνα στην ανάρτηση της Τέιγκεν ήταν ένα boomerang βίντεο, στο οποίο οι δυο τους σβήνουν ένα κερί πάνω σε γλυκό που είχε σερβιριστεί σε ασημένιο δίσκο. Το τραπέζι ήταν καλυμμένο με κόκκινα ροδοπέταλα, ενώ το ζευγάρι φορούσε ασπρόμαυρα επίσημα ρούχα.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Λέτζεντ είχε μιλήσει για τη σχέση του με τη σύζυγό του, λέγοντας ότι «έχουν ωριμάσει μαζί ως ζευγάρι». «Και νομίζω ότι το να γίνεσαι γονιός σε αναγκάζει να ωριμάσεις και αλλάζει τις προτεραιότητές σου, Αλλά επίσης, μαζί με όλη τη χαρά που έχουμε ζήσει μαζί, έχουμε περάσει και τραγωδίες και δυσκολίες», είχε δηλώσει στο περιοδικό PEOPLE.
«Νομίζω ότι όλα αυτά βοηθούν να εδραιωθεί ο δεσμός και η σχέση που έχεις, γιατί ξέρεις ότι μπορείς να περάσεις όλα αυτά μαζί με έναν σύντροφο, και νομίζω ότι αυτή είναι πραγματικά η ιστορία της σχέσης μας. Μεγαλώσαμε μαζί και περάσαμε μαζί όλα τα πάνω και τα κάτω», είχε προσθέσει.
Τον Ιανουάριο, η Τέιγκεν είχε αποκαλύψει και το μυστικό της για να διατηρεί τον γάμο της δυνατό και «σέξι». Μέρος αυτού, όπως είχε πει, είναι να μη δείχνει ποτέ τις λιγότερο ελκυστικές πλευρές της καθημερινότητάς της. «Από όσο ξέρει εκείνος, δεν έχω κλάσει ούτε έχω πάει ποτέ τουαλέτα», είχε πει στο E! News, εξηγώντας: «Πρέπει να κρατάς λίγο το σέξι και να το προστατεύεις με κάποιους τρόπους. Δεν θα έλεγα ότι ο Τζον το κάνει αυτό πάντα, αλλά εγώ φροντίζω να το κάνω».
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