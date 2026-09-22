Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Πωλείται σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια
Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Πωλείται σε δημοπρασία το κλειδί του σπιτιού, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια
Ο μουσικός έζησε εκεί με την οικογένειά του από το 1955 έως τα τέλη του 1963, πριν γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο
Σε δημοπρασία αναμένεται να βγει το κλειδί από το σπίτι στο οποίο έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησής του να κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 3.000 αγγλικών λιρών.
Το σπίτι βρίσκεται στο Λίβερπουλ και ανήκει από το 1995 στο National Trust, τον βρετανικό οργανισμό που δραστηριοποιείται για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΜακΚάρτνεϊ έζησε εκεί με την οικογένειά του από το 1955 έως τα τέλη του 1963, πριν γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο.
Το ακίνητο είχε κατασκευαστεί το 1949 και το 1955 έγινε το οικογενειακό σπίτι των ΜακΚάρτνεϊ, την περίοδο που ο μουσικός φοιτούσε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εκεί έζησε μαζί με τη μητέρα του Μέρι, τον πατέρα του Τζιμ ΜακΚάρτνεϊ και τον μικρότερο αδερφό του, Μάικ. Μόλις όμως έναν χρόνο μετά τη μετακόμιση της οικογένειας, η Μέρι έφυγε από τη ζωή. Στο συγκεκριμένο σπίτι ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ έμαθε να παίζει τρομπέτα, πιάνο, κιθάρα και ντραμς, προτού ακολουθήσει τη μουσική πορεία που θα τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Το 1963 ο τραγουδιστής μετακόμισε στο Λονδίνο, ενώ ο πατέρας του εγκατέλειψε το σπίτι έναν χρόνο αργότερα.
Αργότερα, το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία των Άσλεϊ και Σίλα Τζόουνς. Το ζευγάρι δεχόταν κατά καιρούς επισκέψεις θαυμαστών των Beatles, καθώς το σπίτι είχε συνδεθεί πλέον με την ιστορία του συγκροτήματος.
Το συγκεκριμένο κλειδί κατέληξε στην κατοχή της Κάθλιν Σολτ, μιας 13χρονης θαυμάστριας των Beatles από τη Νέα Υόρκη. Η νεαρή είχε στείλει επιστολή στον ένοικο της κατοικίας στη διεύθυνση Forthlin Road 20, στο Άλμπερτον του Λίβερπουλ. Μερικούς μήνες αργότερα, έλαβε προς έκπληξή της μια χειρόγραφη επιστολή τριών σελίδων από τον Άσλεϊ Τζόουνς. Σε αυτήν της εξηγούσε ότι είχε στην κατοχή του δύο αυθεντικά κλειδιά του ακινήτου και εκτιμούσε πως εκείνο που της έστελνε ενδεχομένως να ήταν το προσωπικό κλειδί του Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
Το σπίτι βρίσκεται στο Λίβερπουλ και ανήκει από το 1995 στο National Trust, τον βρετανικό οργανισμό που δραστηριοποιείται για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΜακΚάρτνεϊ έζησε εκεί με την οικογένειά του από το 1955 έως τα τέλη του 1963, πριν γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο.
Το ακίνητο είχε κατασκευαστεί το 1949 και το 1955 έγινε το οικογενειακό σπίτι των ΜακΚάρτνεϊ, την περίοδο που ο μουσικός φοιτούσε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Key to Sir Paul McCartney’s childhood home in Liverpool to go up for auction https://t.co/asvqooI6Tz— Shropshire Star (@ShropshireStar) September 21, 2026
Αργότερα, το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία των Άσλεϊ και Σίλα Τζόουνς. Το ζευγάρι δεχόταν κατά καιρούς επισκέψεις θαυμαστών των Beatles, καθώς το σπίτι είχε συνδεθεί πλέον με την ιστορία του συγκροτήματος.
Το συγκεκριμένο κλειδί κατέληξε στην κατοχή της Κάθλιν Σολτ, μιας 13χρονης θαυμάστριας των Beatles από τη Νέα Υόρκη. Η νεαρή είχε στείλει επιστολή στον ένοικο της κατοικίας στη διεύθυνση Forthlin Road 20, στο Άλμπερτον του Λίβερπουλ. Μερικούς μήνες αργότερα, έλαβε προς έκπληξή της μια χειρόγραφη επιστολή τριών σελίδων από τον Άσλεϊ Τζόουνς. Σε αυτήν της εξηγούσε ότι είχε στην κατοχή του δύο αυθεντικά κλειδιά του ακινήτου και εκτιμούσε πως εκείνο που της έστελνε ενδεχομένως να ήταν το προσωπικό κλειδί του Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
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