Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ: Πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών
GALA
Χέιντεν Πανετιέρ Θάνατος Ατύχημα

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ: Πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 16 Αυγούστου σε ηλικία 36 ετών - Ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα από τον ιατροδικαστή

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ: Πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών
Γεωργία Κοτζιά
Ένα μήνα μετά τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ σε ηλικία 36 ετών, αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ που εξασφάλισε το Variety, η Χέιντεν Πανετιέρ έχασε τη ζωή της την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών.

«Η αιτία θανάτου αποδίδεται στις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της 4-ANPP, της αλπραζολάμης, της μεθοκαρβαμόλης και της κουετιαπίνης», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του ιατροδικαστή. «Ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα», αναφέρεται ακόμη.


Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για τον θάνατο της ηθοποιού, δεν υπήρχαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια: «Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ. Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων. Ένα πρόσωπο από το περιβάλλον της κ. Πανετιέρ τηλεφώνησε στο 911», είχε δηλώσει εκπρόσωπος, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης