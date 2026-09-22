Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ: Πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ: Πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών
Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 16 Αυγούστου σε ηλικία 36 ετών - Ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα από τον ιατροδικαστή
Ένα μήνα μετά τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ σε ηλικία 36 ετών, αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ που εξασφάλισε το Variety, η Χέιντεν Πανετιέρ έχασε τη ζωή της την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών.
«Η αιτία θανάτου αποδίδεται στις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της 4-ANPP, της αλπραζολάμης, της μεθοκαρβαμόλης και της κουετιαπίνης», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του ιατροδικαστή. «Ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα», αναφέρεται ακόμη.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για τον θάνατο της ηθοποιού, δεν υπήρχαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια: «Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ. Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων. Ένα πρόσωπο από το περιβάλλον της κ. Πανετιέρ τηλεφώνησε στο 911», είχε δηλώσει εκπρόσωπος, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ που εξασφάλισε το Variety, η Χέιντεν Πανετιέρ έχασε τη ζωή της την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης και άλλων ουσιών.
«Η αιτία θανάτου αποδίδεται στις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της 4-ANPP, της αλπραζολάμης, της μεθοκαρβαμόλης και της κουετιαπίνης», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του ιατροδικαστή. «Ο τρόπος θανάτου χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα», αναφέρεται ακόμη.
Hayden Panettiere’s cause of death has been revealed as the toxic effects of fentanyl and other drugs. Her death has officially been ruled an accident.— Variety (@Variety) September 22, 2026
“The cause of death has been ruled as toxic effects of fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol and Quetiapine,” the… pic.twitter.com/EEEto7d3en
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για τον θάνατο της ηθοποιού, δεν υπήρχαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια: «Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από το Αστυνομικό Τμήμα του Γκρίνβιλ, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρίνβιλ. Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων. Ένα πρόσωπο από το περιβάλλον της κ. Πανετιέρ τηλεφώνησε στο 911», είχε δηλώσει εκπρόσωπος, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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