Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
GALA
Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σύντροφος

Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι

Η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο γνωρίστηκε με τον 27χρονο τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω της αδερφής του Κάια - Διατηρούσαν σχέση για περίπου δύο χρόνια

Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συγκίνηση προκάλεσε η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 27 ετών την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της.

Η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο, η οποία γνωρίστηκε με τον γιο της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω της αδερφής του Κάια, και διατηρούσε σχέση με τον νεαρό για περίπου δύο χρόνια, ανέβασε στα stories της στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους και δήλωσε πως του άξιζε να ζήσει περισσότερο.

Το 28χρονο μοντέλο από τον Καναδά, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε όπου οι δυο τους βρίσκονταν αγκαλιασμένοι σε μια προβλήτα, με εκείνη να φορά μπικίνι, έγραψε χαρακτηριστικά:  «Μοιραστήκαμε μια αγνή αγάπη και γι’ αυτό σε ευχαριστώ και τιμώ τη ζωή σου. Άξιζες περισσότερο χρόνο. Άξιζες περισσότερη ζωή. Είμαι πολύ θυμωμένη γι’ αυτό».

Δείτε τη φωτογραφία

Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι


Σε μια δεύτερη φωτογραφία, ασπρόμαυρη αυτή τη φορά, στην οποία εμφανίζονται ξανά αγκαλιά, έγραψε: «Σε αγαπώ, Πρες. Πάντα. Εκεί πάνω, εδώ κάτω. Μην το αμφισβητήσεις ποτέ αυτό. Όλοι σε αγαπάμε τόσο πολύ. Ελπίζω να μπορείς να το νιώσεις».

Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι


Κλείσιμο
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα. Σε ένα από αυτά ο Πρίσλεϊ εμφανίζεται σε ένα κρεβάτι, χαϊδεύοντας έναν μικρό λευκό σκύλο.

Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης