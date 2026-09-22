Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
Συγκινεί η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Άξιζες περισσότερη ζωή, ελπίζω να μπορείς να νιώσεις πόσο σε αγαπάμε όλοι
Η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο γνωρίστηκε με τον 27χρονο τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω της αδερφής του Κάια - Διατηρούσαν σχέση για περίπου δύο χρόνια
Συγκίνηση προκάλεσε η πρώην σύντροφος του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 27 ετών την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με την αποχαιρετιστήρια ανάρτησή της.
Η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο, η οποία γνωρίστηκε με τον γιο της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω της αδερφής του Κάια, και διατηρούσε σχέση με τον νεαρό για περίπου δύο χρόνια, ανέβασε στα stories της στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους και δήλωσε πως του άξιζε να ζήσει περισσότερο.
Το 28χρονο μοντέλο από τον Καναδά, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε όπου οι δυο τους βρίσκονταν αγκαλιασμένοι σε μια προβλήτα, με εκείνη να φορά μπικίνι, έγραψε χαρακτηριστικά: «Μοιραστήκαμε μια αγνή αγάπη και γι’ αυτό σε ευχαριστώ και τιμώ τη ζωή σου. Άξιζες περισσότερο χρόνο. Άξιζες περισσότερη ζωή. Είμαι πολύ θυμωμένη γι’ αυτό».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε μια δεύτερη φωτογραφία, ασπρόμαυρη αυτή τη φορά, στην οποία εμφανίζονται ξανά αγκαλιά, έγραψε: «Σε αγαπώ, Πρες. Πάντα. Εκεί πάνω, εδώ κάτω. Μην το αμφισβητήσεις ποτέ αυτό. Όλοι σε αγαπάμε τόσο πολύ. Ελπίζω να μπορείς να το νιώσεις».
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα. Σε ένα από αυτά ο Πρίσλεϊ εμφανίζεται σε ένα κρεβάτι, χαϊδεύοντας έναν μικρό λευκό σκύλο.
Η Σάρλοτ Ντ’Αλέσιο, η οποία γνωρίστηκε με τον γιο της Σίντι Κρόφορντ και του Ραντ Γκέρμπερ τον Δεκέμβριο του 2017 μέσω της αδερφής του Κάια, και διατηρούσε σχέση με τον νεαρό για περίπου δύο χρόνια, ανέβασε στα stories της στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους και δήλωσε πως του άξιζε να ζήσει περισσότερο.
Το 28χρονο μοντέλο από τον Καναδά, σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε όπου οι δυο τους βρίσκονταν αγκαλιασμένοι σε μια προβλήτα, με εκείνη να φορά μπικίνι, έγραψε χαρακτηριστικά: «Μοιραστήκαμε μια αγνή αγάπη και γι’ αυτό σε ευχαριστώ και τιμώ τη ζωή σου. Άξιζες περισσότερο χρόνο. Άξιζες περισσότερη ζωή. Είμαι πολύ θυμωμένη γι’ αυτό».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε μια δεύτερη φωτογραφία, ασπρόμαυρη αυτή τη φορά, στην οποία εμφανίζονται ξανά αγκαλιά, έγραψε: «Σε αγαπώ, Πρες. Πάντα. Εκεί πάνω, εδώ κάτω. Μην το αμφισβητήσεις ποτέ αυτό. Όλοι σε αγαπάμε τόσο πολύ. Ελπίζω να μπορείς να το νιώσεις».
Στη συνέχεια, δημοσίευσε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα. Σε ένα από αυτά ο Πρίσλεϊ εμφανίζεται σε ένα κρεβάτι, χαϊδεύοντας έναν μικρό λευκό σκύλο.
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