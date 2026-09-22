H Σούζαν Σάραντον θα λάβει τιμητικό βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης

Ο βασικός άξονας που χαρακτηρίζει την πορεία της δεν είναι μόνο οι ρόλοι, αλλά η ικανότητά της να διατηρεί την αυτονομία της από το σύστημα του Χόλιγουντ, αναφέρει η ανακοίνωση του Φεστιβάλ