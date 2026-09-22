Η ΕΕ διέγραψε δύο Ρώσους ολιγάρχες από τη λίστα με τις κυρώσεις, «επαίσχυντη κι αδικαιολόγητη απόφαση» λέει η Ουκρανία

Οι απεσταλμένοι της ΕΕ
συμφώνησαν να διαγράψουν δύο δισεκατομμυριούχους από τον ρωσικό κατάλογο των κυρώσεων
και να ανανεώσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε 3.000 άτομα και οντότητες για τρία χρόνια, ανέφεραν σήμερα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
Οι απεσταλμένοι της ΕΕ είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να αφαιρέσουν τους Ρώσους δισεκατομμυριούχους
Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν σε αντάλλαγμα για μια τριετή ανανέωση για άλλους 36 μήνες, έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2029, των περιοριστικών μέτρων κατά όσων ευθύνονται για την υπονόμευση ή την απειλή της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας αλλά η Λετονία ήταν η τελευταία που αντιτάχθηκε σε μια ασυνήθιστα τεταμένη διαδικασία.
Για την έγκριση των κυρώσεων απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των χωρών της ΕΕ και, στο παρελθόν, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανανεώνονταν κάθε έξι μήνες.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Γαλλία εξέπληξε τα άλλα μέλη της ΕΕ όταν απαίτησε να διαγραφεί από τον κατάλογο των κυρώσεων της ΕΕ ο Ρώσο-Ουζμπέκος μεγιστάνας Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη ανησυχίες σε σχέση με την εθνική ασφάλεια. Το Λουξεμβούργο στη συνέχεια ζήτησε την ίδια μεταχείριση για τον Φρίντμαν ο οποίος έχει υποβάλει αγωγή ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της χώρας.
«Επαίσχυντη κι αδικαιολόγητη η απόφαση»
Η απόφαση της ΕΕ να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων τους δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους είναι «επαίσχυντη και αδικαιολόγητη» δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σίμπίχα, προσθέτοντας ότι θα προτρέψει όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ να τους επιβάλλουν κυρώσεις σε εθνικό επίπεδο.
«Η απόφαση να διαγράψουν από τον κατάλογο τον Ουσμάνοφ και τον Φρίντμαν είναι επαίσχυντη και αδικαιολόγητη» έγραψε ο Σιμπίχα στο Χ. «Η Μόσχα πανηγυρίζει επειδή πήρε αυτό που ήθελε: μια αίσθηση ατιμωρησίας, την ταπείνωση της ΕΕ και τη διχόνοια μεταξύ των Ευρωπαίων».