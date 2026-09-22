H Ρωσία ανακαινίζει... «αθόρυβα» τα καταφύγια της σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη

«Αθόρυβα» και χωρίς δημόσιες ανακοινώσεις, η Ρωσία
προχωρά στην ανακαίνιση και προσαρμογή καταφυγίων βομβαρδισμού
στη Μόσχα
και την Αγία Πετρούπολη
, την ώρα που οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν αυξηθεί σε ρωσικό έδαφος.
Σύμφωνα με στοιχεία από κρατικές προμήθειες που επικαλούνται ανεξάρτητα ρωσικά μέσα, στις αρχές Σεπτεμβρίου καταγράφηκε χρηματοδότηση ύψους 39 εκατ. ρουβλίων
, περίπου 400.000 ευρώ, για την αποκατάσταση εννέα εγκαταστάσεων σε τρεις περιοχές της νοτιοδυτικής διοικητικής περιφέρειας της Μόσχας
. Στις συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται δεκάδες ερευνητικά ινστιτού
τα και εταιρείες
που συνεργάζονται με τον αμυντικό τομέα
.
Οι εργασίες, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στις εισόδους, τα εσωτερικά χωρίσματα και τις πόρτες, αλλά και στα δίκτυα νερού, ηλεκτρισμού, αποχέτευσης, αερισμού και επικοινωνιών.
Επιπλέον κονδύλια έχουν δεσμευθεί για καταφύγια
στην ανατολική συνοικία Νοβογκιρέγεβο
, ενώ σχεδιάζεται γενική ανακαίνιση σε καταφύγιο
στη Νέα Μόσχα
, το οποίο κατασκευάστηκε το 1971
και διαθέτει δικό του ντιζελοκίνητο σταθμό.
Παράλληλα, στις αρχές του καλοκαιριού δημοσιεύθηκαν διαγωνισμοί συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ρουβλίων
, δηλαδή περίπου 2 εκατ. ευρώ, για εργασίες σε καταφύγια σε 17 συνοικίες της Μόσχας
, κυρίως στην ανατολική πλευρά της ρωσικής πρωτεύουσας. Οι συγκεκριμένες εργασίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά τα πρόσφατα πλήγματα με drones στην περιοχή της Μόσχας.
Καταφύγια και στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης
Ανάλογες εργασίες σε καταφύγια
προγραμματίζονται και στην Αγία Πετρούπολη
. Ο φορέας λειτουργίας του μετρό
δημοσίευσε στις αρχές Σεπτεμβρίου προκήρυξη για την κατασκευή καταφυγίων βομβαρδισμού
σε εννέα σταθμούς
, τέσσερα τμήματα και συνολικά 35 χιλιόμετρα γραμμής
.
Το σχέδιο προβλέπει την προσαρμογή τόσο σταθμών που βρίσκονται σε λειτουργία όσο και ημιτελών εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων προβλέπονται συστήματα φιλτραρίσματος και παροχής αέρα υπό πίεση.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ουκρανικές επιθέσεις με drone έχουν επεκταθεί βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.
Οι επιθέσεις με drones και το διυλιστήριο της Μόσχας
Το βράδυ της Κυριακής, ουκρανικά drones έπληξαν το διυλιστήριο της Μόσχας στην περιοχή Καπότνια, προκαλώντας πυρκαγιές στις βασικές μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου και διακοπή της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Euronews. Το συγκεκριμένο διυλιστήριο έχει αποτελέσει και στο παρελθόν στόχο επιθέσεων.
Η νέα επίθεση σημειώθηκε ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εισέλθει στο πέμπτο έτος και το Κίεβο εντείνει την προσπάθεια να πλήξει ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική οικονομία.